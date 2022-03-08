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Ворожий артобстріл вночі: мер Бучі розповів про ситуацію в місті

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Буча, Вівторок 08 березня 2022 07:01
Ворожий артобстріл вночі: мер Бучі розповів про ситуацію в місті Фото: вночі відбувся ще один ворожий артобстріл (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові вночі здійснили черговий артобстріл Бучі Київської області. Місто знаходиться в "облоговому положенні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Бучі Анатолія Федорука в ефірі українського телемарафону.

За його словами, жителі не мають можливості купити воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються в підвалах і з ними майже немає зв'язку.

У понеділок, під час третього раунду переговорів між Україною і РФ в Білорусі, російські війська з усього можливого озброєння "били" по Києву і передмістях, зокрема по Бучі.

"Фактично сьомий день Буча, Ворзель, а Гостомель - з самого початку війни в заручниках у російських військ. Були спроби наших ЗСУ і вже майже витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли. Вони контролюють основні вулиці і прострілюють їх. Окупанти не дають жителям в невеликий період, коли немає обстрілів, виходити з осель. Вони прострілюють вулиці", - повідомив Федорук.

Мер повідомив, що близько 01:30 відбувся ще один ворожий артобстріл.

Раніше стало відомо, що мер Бучі Анатолій Федорик отримав поранення під час створення гуманітарних коридорів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 4 березня ЗСУ змогли відбити Гостомель у російських загарбників.

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