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Дозволить діяти на випередження. СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів

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Середа 09 березня 2022 14:54
Дозволить діяти на випередження. СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів Фото: Центральне управління СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Служба безпеки України відзвітувала про нові трофеї, отримані після знищення танкової групи ворога та її повітряного прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ у Facebook.

До рук вітчизняної спецслужби потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої вказані сі дані пересувань ворога, а також "заплановані точки" наступу загарбників. Навігатор належав "елітному"108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв.

"Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога", – зазначили в СБУ.

До слова, війська РФ атакували Краматорський район із ракетного комплексу "Іскандер".

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