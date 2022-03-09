ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, - Укренерго

Новость на русском →
Україна, Середа 09 березня 2022 12:34
Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, - Укренерго Фото: Чорнобильська АЕС знеструмлена 9 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укренерго.

"Укренерго моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС була захоплена окупантами в перший день вторгнення в Україну - 24 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильської АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати