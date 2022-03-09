Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, - Укренерго
В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укренерго.
"Укренерго моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Чорнобильська АЕС була захоплена окупантами в перший день вторгнення в Україну - 24 лютого.
Як повідомляло РБК-Україна, системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильської АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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