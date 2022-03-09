Glovo відновлює роботу в Україні: доставлятиме товари першої необхідності
Компанія Glovo оголосила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні. Зокрема, компанія надаватиме послуги з доставки товарів першої необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Glovo почне працювати в двадцяти містах країни, включаючи Київ.
"Метою компанії є надання гуманітарної допомоги та надання необхідної логістики нужденним, поєднуючи клієнтів і кур'єрів з партнерськими ресторанами, аптеками, продуктовими магазинами і неурядовими організаціями", - йдеться в повідомленні.
Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.