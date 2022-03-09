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Glovo відновлює роботу в Україні: доставлятиме товари першої необхідності

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Київ, Середа 09 березня 2022 14:10
Glovo відновлює роботу в Україні: доставлятиме товари першої необхідності Фото: Glovo відновлює роботу в Україні (Facebook.com/Glovo)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Glovo оголосила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні. Зокрема, компанія надаватиме послуги з доставки товарів першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Glovo почне працювати в двадцяти містах країни, включаючи Київ.

"Метою компанії є надання гуманітарної допомоги та надання необхідної логістики нужденним, поєднуючи клієнтів і кур'єрів з партнерськими ресторанами, аптеками, продуктовими магазинами і неурядовими організаціями", - йдеться в повідомленні.

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Glovo Війна Росії проти України
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