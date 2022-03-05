Десятий день війни. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн

Україна у вогні вже десятий день . Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів по житлових будинках і об'єктах інфраструктури. ЗСУ, міста і громадяни нашої країни стійко тримають оборону і захищаються від противника.

Детальніше про те, що зараз відбувається в різних містах, всі новини України на даний момент і важлива оперативна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна .

Детальніше про ситуацію в містах України в матеріалах за посиланнями:

Детальніше про все, що сталося з початку війни Росії проти України 24 лютого - у попередніх першому і другому текстових онлайнах РБК-Україна.

17:45 Під Харковом українські військові ведуть контрнаступ, знищено колону російської техніки.

17:42 Над Очаковим збито ще один ворожий літак.

17:32 "Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна почався розкол. Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, є фундаментом кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів у свого ідола", - йдеться у повідомленні.

17:22 У різних областях України голови ОДА та мери повідомляють про початок збору підписів мешканців за закриття неба над Україною.

17:12 Укрзалізниця призначає евакуаційні поїзди до Польщі.

17:09 Сьогодні о 9 ранку "Укртрансгаз" зупинив роботу Краснопопівського ПСГ у Луганській області.

"Таке рішення прийнято через те, що бойові дії на території Луганської області відбуваються у небезпечній близькості до підприємства. Наразі відбір газу на газосховищі зупинено. Персонал евакуйовано. Оператори ПСГ та ГТС оперативно змінили режими роботи таким чином, щоб це не вплинуло негативно на газопостачання України. 70% експорту російської нафти заморожено", - йдеться у повідомленні.



17:05 Глава Запорізької ОДА Олександр Старух розповів у коментарі РБК-Україна про ситуацію в області:

у Запоріжжі відносно спокійно, місто готується в облогу та обороні;

у Мелітополі місцева влада працює у Будинку культури, під українським прапором.

до Бердянська та Мелітополя до міста по міні-гуманітарному коридору доставили медикаменти;

із Енергодару вийшли російські війська, місто під контролем України.

16:54 На територію психоневрологічного інтернату в Бородянці Києвської області зайшов підрозділ кадирівців. Інформація перевіряється на достовірність.

"Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії. За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей…", - повідомив голова ОДА Олексій Кулеба.

16:47 У Сумській області тривають обстріли Охтирки

16:43 Голова Одеської ОДА Максим Марченко повідомляє, що системи ППО збили два ворожі винищувачі.

"Багато одесити чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який упав у море неподалік Одеси, інший упав на півночі області. Наразі пілотів захопили та везуть на допит", - повідомив він.

16:40 Окупантів вигнали з Миколаєва, повідомляє глава ОДА Віталій Кім.

16:32 Київрада підготувала текст звернення до міжнародних організацій та іноземних держав, які пояснює необхідність закриття неба над Україною.

16:20 Завтра відбудуться телефонні переговори Реджепа Ердогана із Путіним. Президент Туреччини спробує переконати президента РФ припинити війну в Україні.

16:16 Жителі Сєвєродонецька та Кремінної отримали гуманітарну допомогу із західних областей, повідомили у Луганській ОДА.

"Ми вимагаємо гуманітарного коридору, щоб доставити гумдодопомогу для тих, хто не в змозі залишити свої будинки, і надати шанс врятувати тим, хто має таку можливість. Люди з усієї країни збирають предмети першої необхідності в нашій області, де ситуація найскладніша. -за постійних обстрілів волонтери не можуть доставити її до регіону", - йдеться у повідомленні.

16:03 Путін заявив, що спроби інших країн закрити небо над Україною Росія розцінюватиме як участь у бойових діях.

15:58 Олексій Кулеба, голова Київської ОДА, розповів про те, що вранці ракета потрапила до приватного будинку у Білій Церкві, є постраждалі. За його словами, не спрацювала система оповіщення. Він попросив по можливості всіх цивільних залишатися у безпечних місцях та не виходити на вулицю.

15:50 Жителі Бердянська зустріли колону гуманітарки окупантів з українськими прапорами та всіма відомими гаслами про президента РФ та російський корабель.

15:43 Станом на 14:50 із Волновахи вдалося евакуювати 400 місцевих жителів.

"Хоча на сьогоднішній день ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову розпочали нещадний обстріл Волновахи - просуватися туди було вкрай небезпечно", - повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

15:39 Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім ще раз просить громадян не обстрілювати техніку, яку вивозять із аеропорту Кульбакіно. Її забирають собі ЗСУ.

"Ще раз - це наша, там український прапор, ми її тягнемо просто", - каже він.

15:25 Про ситуацію в Харкові та області розповів голова ОДА Олег Синєгуб:

Харків тримає оборону, військові тримають позиції;

у напрямку Чугуєва та Вовчанська ЗСУ перейшли у контрнаступ і утримують позиції;

є поодинокі спроби наступу окупантів, але вони всі відбиваються нашою армією;

вночі ворог знову застосовував крилаті ракети та артилерію для знищення житлових масивів та критичної інфраструктури.

15:20 Одеська ОДА звертається з проханням до мешканців – у жодному разі не пересуватися узбережжям на Одещині.

"Закликаємо рибалок і власників плавзасобів не пересуватися біля берегів Одеської області, щоб не наражати себе на небезпеку потрапити під можливий вогонь і мінні загородження!", - йдеться у повідомленні.

15:16 Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив про ситуацію в місті на 15:00:

виконком знову зайняла місцева влада;

зеленого коридору для евакуації з міста наразі немає;

громадянам краще не користуватися власним транспортом і припаркувати його так, щоб він не заважав швидким, пожежним та сміттєвозам;

комендантська година у місті з 18:00 до 05:30;

теплоносій подано на місто, систему опалення запущено, голови ОСББ мають допомогти налаштувати системи у своїх будинках.

15:03 На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10 млрд гривен в еквіваленті. Понад 2,8 млрд гривень у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

14:59 Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав місцеву територіальну оборону у західних регіонах країни не перешкоджати пересуванню транспорту, зокрема й гуманітарних вантажів, та розвантажити дороги.

14:53 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що місто обстрілюють реактивною артилерією. Просить людей не виходити з укриття.

14:46 Підтвердилася інформація про збиті гелікоптери на Миколаївщині. Але, як уточнили у ВМС ЗСУ, збито не три, а чотири одиниці техніки.

14:35 В ООН припускають, що за тиждень кількість біженців, які рятуються від війни в Україні, може досягти 1,5 млн людей. Найбільше наших співвітчизників їде до Польщі.

14:28 В Офісі президента нагадали список офіційних Telegram-каналів обласних держадміністрацій та закликали довіряти лише перевіреній та офіційній інформації.

14:25 Україна вимагає заборонити російським компаніям брати участь у біржових торгах. Чиновники та урядовці наполягають на виключенні пов’язаних з Росією трейдерів від біржових та брокерських платформ, а також закликають енергетичних трейдерів припинити співпрацю з Росією.

14:18 Українські військові збили під Миколаєвом три російські вертольоти, повідомив голова ОДА Віталій Кім.

14:15 У Бердянську люди також вийшли на мітинг із українськими прапорами, вимагаючи від окупантів покинути місто та вивести війська з нашої країни.

14:02 Через Миколаїв з Кульбакіно переганяють захоплену в окупантів техніку з літерою Z. Глава області Віталій Кім просить не відкривати вогонь.

14:00 З міста Ірпінь під Києвом сьогодні відбувається евакуація місцевих жителів. Але через те, що окупанти підірвали залізничні колії, люди буквально змушені залишати місто пішки, розповів у відеозверненні голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

13:52 Російські компанії, які мають літаки у лізингу, припиняють польоти до інших країн. Серед іншого, про такі плани заявили у "Аерофлоті". Ймовірно, таким чином компанії хочуть зберегти борти в Росії, а не повертати їх лізингодавцям під час приземлення в аеропортах інших держав.

13:45 Активних дій противник сьогодні з ранку не застосовував, були окремі тактичні рухи для покращення його позиції, сказав на брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ЗСУ тримають ситуацію під контролем, покращують свої позиції, а також завдають окремих контрударів. Так, зранку в районі Херсона наші Збройні сили завдали сильного удару по ворогові, його втрати з'ясовуються. На сьогодні загальні втрати російських військових уже перевищили 10 тисяч людей, сказав Арестович.

13:40 Мер Маріуполя Вадим Бойченко пояснив причини зупинення евакуації мешканців міста. Отримавши сьогодні від РФ підтвердження, що прохід безпечний, було обрано три локації. Звідти за підтримки Червоного хреста людей мали вивозити у бік Запоріжжя.

"Але, на жаль, коли ми були вже готові, почався обстріл регулярною армією російської федерації коридору, яким ми мали були їхати. У результаті зараз немає режиму тиші. Це не дає нам відчуття безпеки для руху з Маріуполя до Запоріжжя. Ми чекаємо оголошення режиму тиші, щоб забезпечити безпечну евакуацію мешканців Маріуполя", - сказав Бойченко.

За його словами, зараз тривають переговори. "Щойно отримаємо режим тиші, отримаємо гарантію безпеки, ми додатково оголосимо про це", - додав мер міста.

13:24 Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що війська РФ підходять до облцентру, але українські військові готові відбивати атаку. Ситуація перебуває під контролем, сказав чиновник.

13:08 РФ почала об 11:45 обстріл Волновахи з важкого озброєння, незважаючи на домовленість про створення гуманітарних коридорів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук.

"Росія порушила всі домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста", – сказала вона.

13:06 У Київській ОДА попередили про загрозу авіаційної атаки у Миронівці, Сквирі, Фастові, Василькові. Людей просять піти у укриття.

13:00 Опубліковано відео наслідків авіанальоту російських загарбників на житловий квартал у Білій Церкві Київської області. Як повідомив радник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко, удар по місту був нанесений сьогодні вранці о 9:40.

12:50 Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що російські війська порушують домовленості, блокують відкриття "зелених коридорів" і не допускають гуманітарні вантажі.

12:46 Евакуацію населення у Маріуполі зупинено. Рішення ухвалено через те, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць.

"Просимо всіх маріупольців розходитися і прямувати до місць укриттів. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців", - повідомила місцева влада в ТГ-каналі Маріупольської міськради.

12:41 Іспанська компанія Inditex, яка володіє брендами одягу Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho припиняє роботу в Росії та закриває магазини.

12:37 Україна наполягає на посиленні санкцій проти РФ. Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Захід має повністю ізолювати Росію від зовнішнього світу.

12:28 Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що російського пілота збитого літака затримано.

12:19 На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик, повідомило оперативне командування "Північ". Пілот катапультувався, військові просять місцевих жителів бути пильними та надати за мождивості інформацію щодо нього.

12:08 Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що "прийшов сигнал, що танки пішли на Кульбакинський аеропорт".

12:03 Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, подякувавши Польщі за допомогу українцям, а також розповів про ситуацію по всій країні. Глава держави розраховує, що вже незабаром українці зможуть повернутися до своїх міст.

11:55 Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу. Окупанти почали залишати підрозділи російської армії і повертаються до своїх будинків.

11:52 У Чернігівській області за минулу добу загинули 17 людей внаслідок обстрілів, 1 особа - через пожежу.

11:46 Нова інформація про ранкову атаку на Білу Церкву Київської області. Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків, де були літні люди та діти. На місці працюють поліція та ДСНС.

11:38 За закриття неба над Україною висловилися 74% громадян США, - опитування Reuters.

- Відмову від закупівлі російської нафти підтримали 80% американців.

- За посилення санкцій проти Росії – 81%.

- Також 72% заявили, що США мають збільшити постачання зброї Україні.

- За те, що США мають зустріти українських біженців – 74%.

11:33 "Гарячі лінії", центри допомоги евакуйованим та біженцям.

11:30 Окупанти обстрілюють Чернігів. Залишайтесь у укриттях!

11:24 Найнебезпечніші напрями в Київській області, за даними ОВА (ОДА):

- Житомирська траса

- Буча – Ірпінь – Гостомель

- Макарів

- північ Вишгородського району.

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. У всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами.

11:16 Про ситуацію в Енергодарі 5 березня розповів перший заступник міського голови Іван Самойдюк.

11:08 В Ірпені Київської області російські окупанти підірвали залізничну колію і порожній евакуаційний потяг, який їхав забирати людей із міста. Працівники поїзда живі, евакуацію з Ірпеня продовжать автобусами.

11:05 Ворожа авіація ввечері 4 березня вдарила у Житомирі по аеродрому "Озерне" та бронетанковому заводу. Поранено двох людей.

10:58 Про евакуацію з Маріуполя пише голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко: "Станом на 10.55 підтвердження тиші отримано на території Донецької області. Але далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої. Ведемо переговори з російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення Маріуполя”.

10:55 Вранці у Білій Церкві Київської області ворог атакував приватний сектор. Внаслідок ракетного удару пошкоджено кілька приватних будинків. За попередніми даними – двоє поранених.

10:53 Запрацював сайт fightforua.org. Там є інформація для громадян іноземних держав, які бажають приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

10:47 Жителі Білокуракіного в Луганській облаті також вийшли на мітинг проти російських окупантів.

10:36 Нові фото та відео з мітинга в Херсоні проти російських загарбників. Перелякані окупанти почали стріляти у повітря автоматними чергами, пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

10:22 Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук про гуманітарний коридор у новому відеозверненні:

- Маріуполь, Микільське, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. За цим напрямом ми вивеземо понад 200 тисяч людей.

- Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар, Покровськ та Запоріжжя – тут евакуюють понад 15 тисяч людей.

- Червоний хрест гарантує зупинку вогню.

- Наші війська повідомляють, що російська армія, користуючись режимом припинення вогню, просувається вперед.

10:19 За минулу добу держкордон на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та понад 13,5 тисяч транспортних засобів, - МВС.

10:14 Десантник із Білорусі перетнув український кордон і здався в полон, бо не хоче воювати з Україною. Полонений вже розповів українським прикордонникам інформацію про кількість та позиції ворожих військ.

10:05 Генштаб ЗСУ поінформував про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03. Окупанти втратили понад 10 тисяч солдатів.

10:02 На центральній площі Херсона прямо зараз розпочався мітинг проти окупантів, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

09:52 Суми. З самого ранку на околицях міста почали зриватися снаряди. Російська авіація завдала точкових ударів по місту, у тому числі по інфраструктурним об'єктам. Продовжуються артилерійські обстріли.

09:45 У Луганській області минулої доби ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Золоте, Золоте-4, Лисичанськ, Гірське, Попасне, Метьолкіне, Рубіжне. Ворог знову намагався прорватися до Сєвєродонецька, але був вибитий і зазнав численних втрат, повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

09:40 Платіжний сервіс PayPal зупиняє роботу в РФ.

09:29 У Маріуполі сьогодні з 11:00 розпочинається евакуація мирного населення. З 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Евакуація населення відбуватиметься муніципальними автобусами, також можна виїхати з міста на особистому транспорті.

09:25 Нове звернення міністра оборони Олексія Резнікова.

09:15 У Миколаєві ніч минула спокійно. Зараз противник збирає війська в районі Баштанки та Галіцинове. У п'яних водіїв в області конфіскували три авто для потреб армії.

"За їхніми планами вони мали пройти Миколаїв три дні тому. Але ми змінили їхні плани", - каже голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

09:08 З Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних, пише Суспільне з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка.

08:53 В Міноборони РФ сказали, з 09:00 оголошується режим тиші, написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. У Росії запевняють, що гуманітарні коридори та маршрути для виходу мешканців Маріуполя та Волновахи узгоджені з українською стороною. В Україні поки що не було офіційних повідомлень про це, сказав Геращенко. Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що час відкриття "зеленого" коридору ще обговорюється.

08:32 Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що саме зараз (станом на 8:30) йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для міста.

"Це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності. У найближчий час інформація буде доповнена", - цитує мера ТГ-канал Маріупольскої міської ради.

08:21 В Енергодарі окупанти заблокували будівлю міської ради, не пустивши туди чиновників. Як повідомив мер міста Дмитро Орлов, вирішено організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. "Попри все Енергодар був і лишається Україною . Навіть коли ми в ізоляції", - сказав Орлов.

08:12 Росіянам доведеться забути смак європейського пива. Концерн Heineken (Нідерданди) заявив про зупинення експорту до РФ. Раніше в Carlsberg (Данія) заявили, що припинять нові інвестиції в РФ, а також поки що зупинять експорт пива та інших напоїв до Росії через вторгнення Кремля в Україну. Про подібні плани також заявляли у Budweiser та Staropramen.

07:47 Захоплений російськими окупантами персонал Чорнобильської атомної електростанції перебуває там уже десяту добу і продовжує працювати, розповів в ефірі каналу "Рада" мер Славутича Юрій Фомічов. За його словами, співробітники ЧАЕС розділилися на дві групи, змінюючи одна одну. Але люди втомилися морально та фізично, у них обмежена кількість ліків.

07:38 Італійська влада розпочала конфіскацію майна російських олігархів. Як пише видання The Guardian, поліція Італії конфіскувала яхту, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині в Росії. Ще одну яхту, що належить Геннадію Тимченку, ще одному мільярдеру, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним, також заблоковано і незабаром буде заарештовано. Обидва олігархи потрапили у списки санкцій на Заході.

07:28 Зранку суботи містами України відновилися повітряні тривоги. Повідомляється про загрозу ракетних ударів.

07:23 Світові бренди масово залишають російський ринок. На черзі - французькі компанії. Рішення вже ухвалили Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel та Cartier.

07:09 У ЗСУ України повідомили, що частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи озброєння і техніку.

"Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки", - зазначили у ЗСУ.

07:04 Повітряна тривога також оголошена у Київській області, Житомирі, Чернігові.

06:57 У Києві повітряна тривога!

06:43 Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю ВВС сказав, що Україна зможе перемогти РФ у війні, яку розпочав Кремль. І хоча Росія, за його словами, має можливість кинути величезні сили проти України, щоб спробувати усунути уряд у Київ, українці ніколи не приймуть цього.

06:22 Росія готує інформаційні провокації та вкиди "фейкових" новин. За інформацією ГУР МО України найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави, а тому варто користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

06:05 У Сумах попереджають про загрозу вуличних боїв, тож просять громадян залишатися вдома.

05:55 В.о. мера Запорізької міськради Анатолій Куртев інформує про зміну графіку роботи громадського транспорту у місті.

05:45 Сінгапур ввів санкції проти російських банків та заборонив військові поставки.

05:35 Постпред України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН вимагає вивести російські війська із Запорізької атомної електростанції.

05:18 Прибічники Навального планують мітинги проти війни Росії в Україні. Вони пройдуть 6 березня у містах РФ.

04:47 Гіпермаркети Fozzy Group (до яких, зокрема, входять Сільпо та Фора), а також VARUS та NOVUS бойкотують Coca-Cola після відмови компанії піти з ринку Росії.

04:20 Samsung призупиняє постачання до Росії смартфонів, побутової електроніки та чіпів.

04:00 Ілон Маск у Twitter підтримав Україну.

03:40 Бразилія почне видавати біженцям із України гуманітарні візи. Нагадаємо, ця країна від початку війни Росії проти України вирішила зберігати нейтралітет.

03:10 Згідно з опитуванням, проведеним у США 3-4 березня, більшість американців підтримують закриття неба над територією України та припинення купівлі газу та нафти в Росії.

02:45 Управління Запорізькою атомною електростанцією перебуває під українським контролем. Але російські військові контролюють периметр АЕС. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

Новини України на 5 березня

Київ

Столиця України продовжує зміцнюватися і готується до оборони. На вулицях з'являється все більше блокпостів, обмежувальних блоків і їжаків. Лікарні міста, за словами мера Віталія Кличка, забезпечені всім необхідним і працюють.

Як повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, місто накопичує запаси товарів першої необхідності, в гуманітарні вантажі йдуть потоком.

Вчора на Лівому березі Києва спостерігалися Затори-Мости другий день відкриті для проїзду і багато людей їхали на правий берег.

Влада просить інтернет-провайдерів допомогти з Wi-Fi в бомбосховищах.

Також Кличко заявив, що в Києві працюють продуктові магазини і більшість аптек "Фармація". Мер звернувся до приватних аптек з проханням відкритися.

Комендантська година в місті діє з 20:00 до 07:00.

Харків

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синьогуб, у російських військ немає сил йти в масовий наступ. ЗСУ відтісняє їх до кордону. А за час війни в місті знищено понад 500 одиниць техніки окупантів.

"Наприклад, лінію ворога вони відсунули в Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону... Ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси", - заявив він.

Всього в Харківській області з початку війни Росії проти України загинули 188 осіб, серед яких 122 – мирні жителі.

"Повірте мені-це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми-харків'яни!"- сказав Терехов у відеозверненні.

Харків продовжують обстрілювати з важкого озброєння. Влада працює спільно з Укрзалізницею над наданням поїздів для евакуації з міста.

Маріуполь

Ситуація в Маріуполі вкрай важка. У місті немає тепла, світла, води, продуктів і зв'язку. Через безперервні обстріли у комунальних служб немає можливості відновити лінії електро - і водопостачання.

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що Маріуполю необхідний режим припинення вогню. Він дасть можливість створити гуманітарний коридор і доставити в місто продукти і товари першої необхідності.

Також за словами мера, в Маріуполі поранено 300 мирних жителів. Але точну кількість убитих і постраждалих визначити неможливо через постійні обстріли.

Миколаїв

Миколаїв, як і багато інших міст, є гарячою точкою в ході війни Росії проти України. Вчора українським військам відбити аеропорт Кульбакіно.

"Частина інфраструктури пошкоджена. Літаки пішли на запасні аеродроми ще до першого удару і працюють звідти. Кульбакіно обороняється силами наземного персоналу бригади, а також інших частин", - сказав пресофіцер авіабригади Олексій Гаркуша.

Крім того, як повідомив голова Миколаївської ОДА Микола Кім, у місті немає російський військ і він залишається під українським контролем.

"Мости в місті розведені і заміновані. Якщо окупант буде вриватися в місто і намагатися їх звести, вони будуть підірвані. Завтра Мости будуть зведені. Будемо дивитися по ситуації. Зведення мостів відбувається виключно за наказом Військової адміністрації", - сказав мер міста Олександр Сєнкевич у своєму вечірньому відеозверненні.

Сум

Суми, як і Харків, є прикордонною областю, і продовжують тримати оборону. Місто знаходиться під контролем України.

"Військові Росії продовжують переміщення техніки, йдуть колони. Деякі колони розвернулися, йдуть у бік Сум. Ми не знаємо, що це буде, можливо, вони будуть йти на вихід з території України, повертатися назад в РФ. Ми на це дуже розраховуємо. У них закінчилося харчування, закінчується пальне і погода нам сприяє", - сказав вчора ввечері голова ОДА Дмитро Живицький.

Російські військові захопили Тростянець. Вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики. Місцеві жителі не можуть купити продукти, так як окупанти розграбували магазини. Допомогти населенню немає можливості-не можна потрапити в місто.

Чернігів

Чернігів потерпає від постійних ракетних ударів окупантів, але не здається. У місті немає російських військ. Обстріли ведуться по житлових кварталах і об'єктах інфраструктури.

"На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах", - повідомив Генштаб ЗСУ.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив, що владі вже кілька днів працюють над створенням "зеленого" коридору для евакуації. До його створення він не рекомендує громадянам виїжджати з міста, так як обстрілюють не тільки Чернігів, а й трасу Чернігів-Київ.

Запоріжжя

Запоріжжя під українським контролем, ситуація в регіоні напружена. Ворог не залишає спроб оточити місто і населені пункти області.

Окупанти взяли під контроль телевежу в Мелітополі і встановили там своє обладнання.

Вчора вночі російські війська обстрілювали Запорізьку АЕС, в результаті чого сталася пожежа. ДСНС не відразу вдалося потрапити на місце загоряння і ліквідувати його. Ця новина миттєво облетіла весь світ, ведт в разі вибуху наслідки були б катастрофічні для багатьох країн. На даний момент управління Запорізької АЕС знаходиться в руках України, однак російські військові контролюють периметр станції. Радіаційний фон в нормі.

Херсон

Ситуація в Херсоні теж залишається напруженою. Там російські війська захопили телевежу. За Т2 тепер показують російські канали, українські залишилися на кабельному телебаченні.

У місті окупанти намагалися провести постановочний мітинг і оголосити про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Для цього в місто привезли масовку. Також вчора в місто приїхали колони машин "Донська гуманітарна допомога". Однак жителі міста освистали окупантів і відмовилися від гумманітарки. Мітинг так і не відбувся, бо тисячі херсонців вийшли на площу з українськими прапорами.

Мобільний зв'язок у місті на даний момент відновлено, проте можливі перебої.