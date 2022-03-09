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Британія може передати Україні зенітно-ракетні комплекси Starstreak

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Лондон, Середа 09 березня 2022 15:34
Британія може передати Україні зенітно-ракетні комплекси Starstreak Фото: міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Великобританія через війну Росії проти України може передати Києву переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak. Вони дозволять більш ефективно захищати українське небо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, Лондон розглядає можливість передачі таких ПЗРК.

"Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд прийняв рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", - зазначив він.

Він також уточнив, що підтримка Лондона обмежується оборонними системами, щоб українські сили за рахунок цієї допомоги не вийшли на стратегічний рівень.

Відзначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розкритикував США за блокування поставок польських бойових літаків в Україну.

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Великобританія Війна Росії проти України
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