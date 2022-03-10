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У Зеленського заявили, що збиток через вторгнення РФ перевищив 100 млрд доларів

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Київ, Четвер 10 березня 2022 16:50
У Зеленського заявили, що збиток через вторгнення РФ перевищив 100 млрд доларів Фото: радник президента з економіки Олега Устенка (twitter.com/focusua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що збиток від повномасштабного вторгнення Росії в Україну перевищив 100 млрд доларів. Російські війська зруйнували інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні активи в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Ситуація - це катастрофа, яка насправді набагато глибша, ніж хтось може собі уявити. Що дійсно необхідно зробити, так це ввести повне ембарго по всьому світу на російську нафту і газ. Це криваві гроші", - заявив Устенко на віртуальному заході Інституту міжнародної економіки Петерсона.

За його словами, діловий сектор країни зруйнований: 50% підприємств не працюють, а ті, що працюють, працюють менш ніж на повну потужність. Він додав, що фінансова система і валюта України залишаються стабільними, враховуючи обставини, що склалися.

Устенко підкреслив, що вартість будівництва, з якою зіткнеться Україна після виходу з війни, буде величезною.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває вже 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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