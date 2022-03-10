Банки України ввели кредитні канікули на час воєнного стану: які умови

Після введення воєнного стану в Україні з 24 лютого більшість банків ввели кредитні канікули для позичальників. Однак кредитні канікули - це відстрочка сплати боргу, а не Його прощення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані банків.

ПриватБанк

ПриватБанк в умовах воєнного стану оголосив з 1 березня по 1 червня 2022 року кредитні канікули бізнес-клієнтам. Це стосується договорів, за якими не було прострочення або термін прострочення становить не більше 90 діб.

Клієнти зможуть користуватися "кредитним лімітом на рахунок"," Овердрафтом "(бланковий), кредитним лімітом "Підприємницький" в межах суми боргу на 24 лютого 2022 року.

Крім того, ПриватБанк запровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за договорами розстрочки "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка". Канікули діятимуть до 1 червня 2022 року.

Ощадбанк

Ощадбанк запровадив кредитні канікули для представників мікро -, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Ця програма підтримки підприємців діє до 31 травня 2022 року. На період кредитних канікул відстрочені виплати по тілу кредитів і відсотки.

У цей час не застосовуватимуться штрафні санкції за невиконання або неповне виконання діючих кредитних договорів. Кредитні канікули для всіх клієнтів почнуться автоматично, для їх введення не потрібно звертатися в банк.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк запровадив кредитні канікули для всіх фізичних осіб, приватних підприємців та корпоративних клієнтів до 31 березня 2022 року.

Всі необхідні налаштування банк робить автоматично, клієнтам не потрібно звертатися у відділення або в Інформаційний центр банку.

ОТП Банк

ОТП Банк запровадив кредитні канікули до 31 березня для всіх без винятку кредитів великим корпоративним клієнтам, малому та середньому бізнесу та приватним особам. Термін погашення траншів і сплати відсотків переноситься на 31 Березня 2022 року.

Monobank

Monobank дозволив своїм тимчасові рамки для боргу. Так звані кредитні канікули дозволять відстрочити оплату тіла боргового зобов'язання до 31 Березня 2022 року за гроші, взяті до кінця січня і лютого, до 30 Квітня за витрачені в березні. Ті клієнти, які до цієї дати внесуть обов'язковий платіж або повністю погасять борг, не будуть оштрафовані з боку банку і не заплатять зайвих відсотків.

Умови НБУ

Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу і 30 днів після цього, якщо несплата пов'язана з російською агресією.

Водночас НБУ звертає увагу на те, що:

Про кредитні канікули потрібно домовитися безпосередньо з банком. Однак, якщо позичальники мають достатній запас ресурсів, щоб продовжувати діяльність і обслуговувати позики, слід надалі платити.

Кредитні канікули - це відстрочка сплати боргу, а не Його прощення. Кредитні канікули - це тільки пауза, тобто відстрочка в розрахунках клієнта з банком під час воєнного стану в країні. Така "перерва"може стосуватися сплати основної суми кредиту ("тіла" кредиту) або нарахованих відсотків.

Домовленість між банком і позичальником є добровільною. Багато банків вже самостійно ініціювали відстрочку оплати за позиками, ця інформація доступна на їх офіційних сайтах. Якщо клієнт відчуває, що через падіння доходів "не тягне" кредит, слід звертатися в банк.

Кредитні канікули не зменшують суму вашого боргу. Опція кредитних канікул не зменшує суму боргу. Можливість відстрочки сплати основної суми кредиту або нарахованих відсотків по кредиту залежить від пропозицій конкретного банку.