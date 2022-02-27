Четвертий день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн

Четвертий день триває війна Росії проти України. Війська і техніка агресора підійшли впритул до столиці, але Київ тримає оборону. Харків, Миколаїв, Суми залишаються під контролем Укарїни. У північних, північно-східних, східних і південних областях нашої країни тривають бої з окупантом.

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах і реакція світу - в текстовому онлайні РБК-Україна .

Детальніше про ситуацію в містах України в матеріалах за посиланнями:

Детальніше про переговори Росії та України - у матеріалі за посиланням

Детальніше про все, що сталося з початку війни Росії проти України 24 лютого до 16:00 27 лютого - у попередньому текстовому онлайні РБК-Україна.

17:32 В Харкові, Житомирі, Рівному, Чернігові та на Волині - повітряна тривога, всім негайно перейти в укриття.

17:11 Більше ста тисяч людей вийшли на акцію в підтримку України в Берліні.

17:05 Актуальна карта залізничного сполучення та роботи вокзалів.

16:58 Найбільша криптовалютна біржа Binance пожертвувала 10 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Біржа також запустила благодійний фонд для надання Україні допомоги, який приймає пожертвування у криптовалюті: https://www.binance.charity/Ukraine-Emergency-Relief-Fund

16:55 В Шевченково на Харківщині затримали двох солдат окупаційних сил, які самі прийшли у відділення поліції, щоб попросити солярки для своєї техніки.

16:49 Німеччина вже завтра почне поставляти зброю в Україну.

16:45 Російські війська підійшли до Енергодару. У місті вже було виявлено диверсійно-розвідувальні групи супротивника.

16:40 Канада та Франція закрили свій повітряний простір для російських літаків.

16:36 Госспецсвязи проверяет информацию о том, что в Гостомеле сгорел украинский самолет Ан-225 "Мрия" - один из крупнейших самолетов в мире.

16:24 Українська делегація вже вирушила на переговори із Росією.

16:10 Геращенко попереджає про провокації з боку російських військових. Вони можуть ходити містам і селам біля Києва, збирати жінок і дітей для нібито евакуації. Насправді ж окупанти планують використовувати їх в якості "живого щита" для прориву до Києва.

16:00 Українська делегація зустрінеться з Російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час дороги туди і назад, і всі ракети, вертольоти і літаки залишаться на землі.

Новини Києва

Окупанти третій день намагаються прорватися до Києва. Сили ЗСУ і терроборони ловлять в місті диверсійні групи, але техніка і війська РФ в столицю не зайшли. На даний момент в Києві діє комендантська година, яка закінчиться в понеділок, 28 лютого, о 08:00.

Вчора, 26 лютого, пізно ввечері в Києві була оголошена повітряна тривога, всіх жителів настійно просили спуститься в бомбосховища.

Росія вдарила крилатими і балістичними ракетами по Василькову під Києвом. В результаті біля села Крячки Фастівського району в результаті обстрілу загорілося сховище з нафтопродуктами на базі "КЛО". Пізніше в ДСНС повідомили, що загрози для людей немає.

Техніка і війська РФ рухаються в бік Києва з боку північного заходу. У Гостомелі, Бучі та Ірпені відбуваються бої, чути вибухи і періодично оголошують повітряну тривогу. Як повідомив мер Ірпеня, місто відбили і воно під контролем ЗСУ. Крім того, СБУ перехопила розмову російських солдатів, які повідомляють кудись про те, що їх розбили, багато поранених і загиблих і їм потрібна допомога.

Велика кількість військової техніки помічені місцевими жителями в Бородянці Київської області. Там теж чути вибухи і періодично відбуваються бої.

Новини Харкова

По Харкову періодично ведуться ракетні обстріли, ворожі танки сьогодні зайшли в місто. Були дані про те, що російські війська несуть втрати. Ніч у місті була важкою. Були повідомлення про вибух газопроводу, але інформація не підтвердилася. Кілька годин тривали вуличні бої. Пізніше жителів попросили не виходити на вулицю, так як в місті проходить зачистка ДРГ противника.

Вдень голова Харківської ОДА Олег Синьогуб повідомив про те, що контроль над Харковом повністю за ЗСУ. Під контролем українських військових також Чугуїв, а наступ російського агресора триває в Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському.

"Російський ворог - абсолютно деморалізований. Безпосередньо в Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються", - йдеться в повідомленні.

Новини Сум

У Сумах була не менш важка ніч. Місто обстріляли з артилерії, в результаті загинуло два мирних жителя. Вранці в ОДА повідомили про те, що до міста рухається велика колона ворожої техніки.

В області, між Чупахівкою та Довжиком Охтирського району окупанти з танків розстріляли автобус з цивільними. На місце трагедії не пропускали швидку, проїхати до них не можна, бо місцевість навколо замінована. Місцеві сімейні лікарі йшли пішки на місце розстрілу.

Пізніше ДСНС показали відео результатів обстрілу міста Охтирка

Новини Миколаєва

Вчора ввечері російські танки увійшли в Миколаїв. ЗСУ та терробороні вдалося відстояти місто та встановити контроль. Пройшла зачистка від ворожих ДРГ.

Вранці 27 лютого мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про те, що з Криму черех Херсон у бік Миколаєва йде колона ворожої техніки. Тому було прийнято рішення розвести Мости. вони будуть розведені більшу частину часу, поки тривають бойові дії.

Вдень глава Миколаївської ОГА Віталій Кім звернувся до николаевцам з проханням допомогти захистити "урядовий квартал" - кидати коктейлі Молотова. Місцеві жителі повідомляли про низку потужних вибухів з боку аеродрому Кулььбакіно.

Новини Маріуполя

Маріуполь контролюється українськими військовими. Про ситуацію в місті на 27 лютого розповів мер Вадим Бойченко:

"Вночі і вранці рвалися з Донецька танки. Але наші хлопці спалили їх. Це 10-та штурмова бригада і 36-та бригада морської піхоти. Допомагав спецполк"Азов". Вдалося взяти 6 полонених, зараз вони дають свідчення. З Росії теж йде просування. Працював по нашим хлопцям літак, але вони втримали позиції і не дали пройти. Підходив по морю корабель, але щось його зупинило, і він розвернувся і пішов. Але ми готові".