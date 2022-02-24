Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн

Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні і вводить російські війська на Донбас. Це сталося після того як ватажки так званих "ДНР і "" ЛНР " звернулися до Путіна за військовою допомогою.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна .

05:30 У цей час у Нью-Йорку відбувається екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

05:25 Очевидці повідомляють про те, що було чутно сильні вибухи. У Києві на Лівому березі – 5 потужних вибухів, а після паузи ще два.

У Харкові - в районі метро Студентська, в районі Салтівка. Крім того, чутно звуки літаків.

05:20 Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію вивести війська з України.

"Пан Путін, зупиніть свої війська, щоб вони не напали на Україну. Дайте шанс миру. Занадто багато людей вже загинули", - йдеться у заяві.

05:15 Небо над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона введе на польоти над областями Росії та Білорусі, що межують з Україною.

Путін офіційно ввів російські війська на Донбас

Путін офіційно ввів на території російські війська на Донбас і оголосив про початок спецоперації на території України. Це сталося після звернення до нього з проханням про військову допомогу ватажків невизнаних республік.

Раніше ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін зажадав, щоб Україна добровільно відвела війська з Донецької області. Також він заявив, що "зараз Мінських угод немає," ДНР "і" ЛНР"є визнаними".

Путін поставив ультиматум Україні, Зеленський відповів

Володимир Путін 22 лютого в ході своєї прес-конференції заявив про те, що Україна повинна відмовитися від планів щодо вступу в НАТО, а також визнати Крим російським. Ще однією вимогою він назвав демілітаризацію України.

У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні термінові гарантії безпеки.

Російські війська на українському кордоні

Американська компанія Maxar показала нові супутникові знімки. Вони свідчать про нарощування російських військ на кордоні з Україною на території Білорусі. На знімках видно, що Росія розгорнула понад 100 військових машин і десятків військових наметів, з'явився новий військовий госпіталь. Також, за інформацією компанії, помічені транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

У свою чергу, в Харкові сформовані два пояси оборони на випадок вторгнення Росії в Україну. Також, за інформацією СБУ, в місті працюють групи спецпризначення військової розвідки.

Крім того, ввечері 23 лютого на ніч закрили аеропорти Харкова і Дніпра.

Нагадаємо, що 17 січня 2022 року Олександр Лукашенко заявив про проведення російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість-2022". Нібито саме через це російські війська з'явилися на кордоні з Україною.