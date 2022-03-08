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Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан

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Вівторок 08 березня 2022 19:51
Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан Фото: Міністр освіти Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Міністерстві освіти виступили з пропозицією скасувати цього року всі рівні вступних випробувань через воєнний стан в Україні.

Таку заяву зробив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Чиновник пише, що нинішнє положення змушує одноразово змінити алгоритми щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році.

"Пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг в 2022 році виключно!" - говориться в заяві.

За його словами, це необхідно, в першу чергу, заради безпеки, а також для того, щоб зберегти студентський контингент, національний інтелектуальний потенціал, стимулювати до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.

Що відбувається прямо зараз, на 13-й день вторгнення РФ в Україну, можна дізнатися в нашому онлайн.

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