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Криза постачання російської армії найближчим часом тільки посилиться, - Bellingcat

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Середа 09 березня 2022 06:38
Криза постачання російської армії найближчим часом тільки посилиться, - Bellingcat Христо Грозев (Фото: delfi.lt)
Автор: Константин Широкун

Логістика поставок для російських військ складається з безлічі "дірок". На думку експерта, з кожним днем вони будуть тільки збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста-розслідувача Христо Грозєва з Bellingcat в ефірі єдиного телемарафону.

"Абсолютно згоден, що ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка тривала б 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка в поставках", - сказав Грозєв.

Грозєв підкреслив, що ці "дірки" будуть ставати все більше, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо. Тому просування танкових і моторизованих колон істотно сповільниться. Але в той самий час, на думку журналіста розслідувача, не варто виключати нових атак РФ на українські міста ракетами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти своїми обстрілами зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів, роблячи це свідомо.

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