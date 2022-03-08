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Еліта США просить Байдена запровадити обмежену безпольотну зону над Україною, - Politico

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Вашингтон, Вівторок 08 березня 2022 16:53
Еліта США просить Байдена запровадити обмежену безпольотну зону над Україною, - Politico Фото: президент США Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Американська зовнішньополітична еліта просить президента США Джо Байдена запровадити обмежену безпольотну зону над Україною. Зокрема, для забезпечення прикриття гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що група з 27 зовнішньополітичних важковаговиків підписала відкритий лист Байдену із закликом запровадити обмежену безпольотну зону. Кампанію очолює співзасновник Фонду США-Україна Роберт Макконнелл.

"Ми, що нижче підписалися, закликаємо адміністрацію Байдена разом із союзниками по НАТО ввести обмежену безпольотну зону над Україною для захисту гуманітарних коридорів, які були погоджені на переговорах між російськими та українськими офіційними особами. Лідери НАТО мають донести до російських офіційних осіб, що вони не прагнуть прямої конфронтації з російськими силами, але вони також мають ясно дати зрозуміти, що вони не схвалять напади Росії на мирні райони", - йдеться у листі.

Підписанти уточнюють, що вони домагаються розгортання літаків США та НАТО не для конфронтації з Росією, а для стримування російських бомбардувань, які призводять до масових жертв серед українців.

Нагадаємо, раніше постійний представник США в НАТО Джулліана Сміт заявила, що альянс не готовий просуватися щодо безпольотної зони над Україною, але розробляє інші механізми допомоги.

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