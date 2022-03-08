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Затримання нардепа Шевченка на кордоні: хотів потрапити на переговори в Біловезькій пущі

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Київ, Вівторок 08 березня 2022 00:12
Затримання нардепа Шевченка на кордоні: хотів потрапити на переговори в Біловезькій пущі Фото: Євген Шевченко, нардеп (facebook.com/e.shevchenko76)
Автор: Владислав Красінський

Народний депутат Євген Шевченко намагався покинути країну через кордон з Польщею. Його відправили назад до Києва.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в силових структурах.

За його словами, Шевченко нібито намагався потрапити на переговори між Україною і Росією в Біловезькій пущі. При цьому, підкреслив співрозмовник, нардеп ніякого відношення до офіційної української делегації не має.

Нагадаємо, 7 березня в Біловезькій пущі пройшов третій раунд переговорів між Україною і Росією. Про що домовилися - в матеріалі РБК-Україна.

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