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У Генштабі розповіли про грошові винагороди бійцям і допомогу сім'ям загиблих

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Вівторок 08 березня 2022 07:30
У Генштабі розповіли про грошові винагороди бійцям і допомогу сім'ям загиблих Фото: військовим ЗСУ - учасникам бойових дій збільшили винагороди (zsu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні кожному військовому, який бере участь у боях з російськими окупантами та допомагає стримувати збройну агресію, збільшують розмір додаткової грошової винагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сума винагороди збільшується до 100 тисяч гривень у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі в таких діях та заходах.

Це стосується всіх категорій військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі й стримуванню збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів, уточнили в Генштабі.

Сім'ям загиблих у цій війні українських військовослужбовців виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень. Вона розподіляється рівними частками на всіх одержувачів.

Нагадаємо також, що військовослужбовцям строкової служби на період воєнного часу щомісяця будуть додатково платити 30 тисяч гривень.

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