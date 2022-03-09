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США попередили Китай про санкції через підтримку Росії

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Вашингтон, Середа 09 березня 2022 05:34
США попередили Китай про санкції через підтримку Росії Фото: США попередили Китай про санкції через підтримку Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр торгівлі США Джина Раймондо випустила суворе попередження на адресу Китаю про санкції, що загрожують компаніям країни. Це станеться, якщо організації не дотримуватимуться антиросійських обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Йдеться про постачання обладнання та програмного забезпечення, які потрібні самим китайцям.

Міністр торгівлі Джина Раймондо випустила суворе попередження на адресу китайських компаній, які можуть знехтувати оголошеними обмеженнями США на експорт до Росії, заявивши, що США відріжуть їх від американського обладнання та програмного забезпечення, яке їм необхідно для виробництва своєї продукції, - пише газета.

Видання додає, що Вашингтон в силах фактично закрити китайські компанії, якщо вони не будуть дотримуватися санкцій, які забороняють постачання в Росію мікрочіпів та інших технологій.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Захід намагається переконати владу КНР відмовитися від нейтралітету в ситуації в Україні. Така позиція не є варіантом для Пекіна, оскільки він може зіграти лідируючу роль у врегулюванні, сказала Нуланд.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки прийняли рішення відмовитися від енергоносіїв Російської Федерації. Ввели заборону на імпорт газу, нафти та енергії.

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