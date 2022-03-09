ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Приватним військовим пропонують до 6 млн доларів за організацію евакуації з України

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 05:13
Приватним військовим пропонують до 6 млн доларів за організацію евакуації з України Солдати ПВК (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Приватним військовим компаніям пропонують від 20 тис.до 6 млн доларів за евакуацію з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На західних сайтах для військових з'являється все більше оголошень про пошук людей для операцій з евакуації з України. Попит на людей, здатних виконати таку роботу, зараз зростає. Всі завдання пов'язані з логістикою, евакуацією або видобутком інформації.

Подібні оголошення розміщуються від імені приватних осіб, але хто їх розмістив - не розкривається. За операції із забезпечення евакуації з України сьогодні платять від 20 тис.до 6 млн доларів. Остання сума - це ціна вивезення цілої сім'ї з усіма активами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти своїми обстрілами зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів, роблячи це свідомо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати