Приватним військовим пропонують до 6 млн доларів за організацію евакуації з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

На західних сайтах для військових з'являється все більше оголошень про пошук людей для операцій з евакуації з України. Попит на людей, здатних виконати таку роботу, зараз зростає. Всі завдання пов'язані з логістикою, евакуацією або видобутком інформації.

Подібні оголошення розміщуються від імені приватних осіб, але хто їх розмістив - не розкривається. За операції із забезпечення евакуації з України сьогодні платять від 20 тис.до 6 млн доларів. Остання сума - це ціна вивезення цілої сім'ї з усіма активами.