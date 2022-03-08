ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близькі до Кремля хакери атакували польську армію

Новость на русском →
Польща, Вівторок 08 березня 2022 06:20
Близькі до Кремля хакери атакували польську армію Фото: близькі до Кремля хакери атакували польську армію (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Напередодні російського вторгнення в Україну хакери, яких пов'язують з РФ, атакували польську армію. Вони намагалися отримати доступ до сайтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Це перша спроба отримати доступ до польських військових сайтів, уточнюють в Google. Однак технологічний гігант не знає, чи була якась спроба успішною.

"В останні два тижні нападаюча група, відома як Fancy Bear, пов'язана з підрозділом військової розвідки ГРУ Росії, почала кілька великих фішингових кампаній проти користувачів української медіа-організації Ukr.net. Електронні листи надходили зі зламаних облікових записів і призвели до фейкової сторінки входу" - зазначають у WP.

Після вторгнення Росії в Україну білоруська хакерська група Ghostwriter використовувала фішинг для отримання акредитацій українських чиновників і польських військових.

Google підкреслює, що фішингові листи були відправлені з "великої кількості зламаних акаунтів і містять посилання на домени, контрольовані зловмисниками".

Google також повідомила, що виявила китайського "загрозливого учасника" Mustang Panda, який намагався підкинути шкідливе програмне забезпечення "обраним європейським акторам за допомогою приманки, пов'язаної з вторгненням в Україну".

Фішинг - це різновид шахрайства в інтернеті, в якому злочинець видає себе за установу, тим самим намагаючись отримати паролі для входу і номери банківських карт.

Нагадаємо, хакери спільноти Anonymous заявили про злом російських потокових сервісів і державних телеканалів.

Крім того, хакери зламали сайт російської ФСБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Кібератака
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати