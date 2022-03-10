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Ми нічого не залишимо без відповіді. Псакі про те, як США відреагують на хімічну атаку

Новость на русском →
США, Четвер 10 березня 2022 20:39
Ми нічого не залишимо без відповіді. Псакі про те, як США відреагують на хімічну атаку Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі спростувала фейки Росії про лабораторії біологічної зброї в Україні. І попередила, що Москва може спробувати застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна на брифінг Джен Псакі в Білому домі.

Білий дім спростовує будь-які заяви Росії про те, що Вашингтон управляє лабораторіями біологічної зброї в Україні. Джен Псакі назвала ці заяви абсурдними, але попередила, що Москва може спробувати застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.

Вона нагадала, що саме Росія має довгий і добре задокументований досвід застосування хімічної зброї. Також, Саме в цій країні відбулися замахи на вбивство та отруєння відомих політиків.

"Ми всі повинні бути напоготові, щоб Росія, можливо, не застосувала хімічну або біологічну зброю в Україні або не організувала операцію під хибним прапором з їх використанням", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що це – типова позиція Кремля. Звинуватити кого-небудь в діях, які РФ хоче зробити сама.

На питання про те, як відреагує президент США на таку атаку, Псакі підкреслила, що Байден не залишить без відповіді такий напад.

"Ми нічого не залишили без відповіді", - сказала вона.

Крім того, Псакі сказала, що позиція Байдена залишається в силі – американські війська в Україну не увійдуть.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Віктор Ляшко закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров'я спростувати фейки, які поширює РФ про біологічну зброю.

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Білий дім Хімічна зброя
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