Завдають авіаударів по українцях: розвідка опублікувала імена російських пілотів
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена особового складу Військово-космічних сил Росії. Пілоти завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт ГУР Міноборони.
"Гарантуємо, що ви цілком відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - йдеться в повідомленні розвідки.
Розвідники поділилися 6 прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.
Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією та контактами сім'ї кожного з окупантів (з детальною інформацією про російських пілотів можна ознайомитися за посиланнями).
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