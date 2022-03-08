Fitch заявило про припинення діяльності в Росії
Міжнародне рейтингове агентство Fitch заявило, що призупиняє комерційну діяльність на території РФ. Даний крок організації стосується і діяльності з присудження кредитних рейтингів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанія.
Fitch Group прийняла рішення негайно призупинити свою комерційну діяльність в Росії. Ці операції охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, які Fitch Group надає в Росії через підрозділи Fitch Ratings і Fitch Solutions, наголошується в повідомленні.
В агентстві додали, що надавати ринку аналітичні погляди за допомогою рейтингів, які проводяться за межами РФ, продовжать.
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