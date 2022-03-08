Фото: Fitch заявило про припинення діяльності в Росії (Getty Images)

Міжнародне рейтингове агентство Fitch заявило, що призупиняє комерційну діяльність на території РФ. Даний крок організації стосується і діяльності з присудження кредитних рейтингів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанія.