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Росія атакує українські міста бомбами вільного падіння

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Вівторок 08 березня 2022 16:27
Росія атакує українські міста бомбами вільного падіння Фото: Росія атакує українські міста некерованими бомбами (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Для бомбардування українських міст російська авіація використовує некеровані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, 5 березня над територією України був збитий ворожий літак СУ-34, який бомбив житлові квартали міста Чернігова. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман загинув, а льотчика взяли в полон.

Це Олександр Красноярцев, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2 змішаного авіаполку 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ – аеродром Шагол в Челябінську.

Він дав свідчення, що російським командуванням віддаються накази про бомбові удари по об'єктах мирної інфраструктури та житловим кварталам міст. При цьому використовується не високоточна зброя, як стверджують військові начальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.

Це призводить до сильних втрат серед мирного населення і руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури. І такі бомбардування - черговий доказ злочинів проти людяності.

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