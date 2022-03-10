ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З правом на житло та допомогу: польський парламент ухвалив закон про підтримку біженців з України

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 04:59
З правом на житло та допомогу: польський парламент ухвалив закон про підтримку біженців з України Кордон Польщі та України (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

У Польщі прийнято закон, який гарантує українцям житло, доступ до освіти та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Польський Сейм прийняв закон про допомогу українським біженцям. Мета закону - забезпечити прибувають українців житлом, доступом до медичної допомоги, освіти та легального працевлаштування на наступні півтора року.

Організації та люди, які дадуть біженцям житло і харчування, за законом будуть отримувати щомісячну допомогу в 1200 злотих (277 доларів). Кожен біженець отримає одноразову виплату в 300 злотих (близько 70 доларів).

Раніше агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Росії ще на 6 сходинок до "сміттєвої території" - з "В" до "С", заявивши, що дефолт неминучий, оскільки санкції та торговельні обмеження підірвали її готовність обслуговувати борг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України