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Єврокомісія розширила санкції проти РФ за агресію в Україні

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Середа 09 березня 2022 14:12
Єврокомісія розширила санкції проти РФ за агресію в Україні Фото: Урсула фон дер Ляйєн (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій для причетних до російської агресії проти України осіб і компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter очільниці Єврокомісії.

Санкційний список ЄС розширать до 160 прізвищ. Також обмеження накладуть і на союзника РФ – Білорусь.

"Продовжуємо посилювати сітку санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб, зокрема, олігархів і членів Ради федерації, банківського сектору Білорусі, експорту морської навігаційної техніки до Росії та додавання криптоактивів", – написала фон дер Ляйєн.

До слова, Жозеп Боррель поділився планами ЄС щодо заборон на поїздки і заморожування активів для російських громадян.

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