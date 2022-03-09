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"Тільки від РФ недостатньо". В ОП вимагають гарантій безпеки від США, Британії та Німеччини

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Середа 09 березня 2022 18:00
"Тільки від РФ недостатньо". В ОП вимагають гарантій безпеки від США, Британії та Німеччини Фото: заступник голови офісу президента Ігор Жовка (theoutlook.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна вимагає гарантій безпеки від Сполучених Штатів, Великобританії та Німеччини. Оскільки від однієї Росії їх буде недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Потрібні гарантії безпеки з боку США, Великобританії, Німеччини та інших країн - тільки гарантій безпеки з боку Росії буде недостатньо", - заявив Жовква, хоча він відмовився уточнити, які саме заходи будуть прийняті.

При цьому він додав, що Умовами для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним будуть припинення вогню і виведення російських військ.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ігор Жовква Війна Росії проти України
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