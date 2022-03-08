Напади на машини швидкої допомоги та лікарні в Україні стрімко збільшуються, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що в Україні в останні дні значно почастішали випадки нападу на лікарні, машини швидкої допомоги та інші медичні установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила Всесвітня організація охорони здоров'я 8 березня, напади на лікарні, машини швидкої допомоги та інші медичні установи почастішали в останні. Також в країні не вистачає життєво важливих предметів медичного призначення.

В ООН підтвердили, що з початку російського вторгнення в Україну було скоєно 16 нападів на медичні установи та загинуло 9 осіб.

Старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Європі Кетрін Смоллвуд заявила на брифінгу, що в підрахунок були включені випадки, коли машини швидкої допомоги використовувалися для інших цілей, не для надання невідкладної медичної допомоги.

"Ми продовжимо оновлювати ці цифри. За останні кілька днів вони досить швидко зростали", - сказав Смоллвуд.

Крім того, у ВООЗ працюють над якнайшвидшим постачанням медикаментів в Україну, де закінчується кисень, інсулін, засоби індивідуального захисту, хірургічні матеріали та продукти крові. Про це розповів регіональний директор по Європі Ханс Клюге.

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