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Війна РФ проти України: Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін підтримають будь-які переговори

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Берлін, Вівторок 08 березня 2022 16:04
Війна РФ проти України: Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін підтримають будь-які переговори Фото: Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Німецький канцлер Олаф Шольц провів переговори по темі війни Росії проти України з президентом Франції Еммануелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Сторони домовилися про підтримку будь-яких переговорів для дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори лідерів Німеччини, Франції та Китаю у форматі відеоконференції. На них обговорювалося російське вторгнення в Україну та міжнародні зусилля для її завершення.

У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту.

"Глави трьох держав і урядів висловилися за гуманітарну допомогу і доступ до захоплених районів, а також за необхідність створення гуманітарних коридорів. З цих питань продовжаться контакти міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Китаю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що європейські країни навмисно виключили постачання енергоносіїв з-під санкцій проти Росії.

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