У США розраховують, що санкції змінять курс керівництва РФ, - Білий дім

У Білому домі вважають, що санкції змінять курс керівництва РФ і зможуть зупинити вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретарку Білого дому Джен Псакі.

Як повідомила Джен Псакі, загострення ситуації навколо України з боку Росії загрожує "значними наслідками".

"Ми чітко заявили, і наші дії є тому підтвердженням, що кожен крок у бік ескалації, зроблений президентом РФ Путіним і російським урядом, матиме значні наслідки", - сказала Джен Псакі.

Вона підкреслила, що США розраховують, що санкції змінять курс керівництва РФ і зупинять конфлікт на Україні, але поки не знають, коли це станеться.

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