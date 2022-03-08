США направлять ще 500 військових до Європи
Пентагон направить до Європи ще 500 військових. Унаслідок загальна чисельність американських військових в Європі складе близько 100 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Військові США будуть направлені до Польщі, Румунії, Німеччини та Греції.
Нові розгортання включають літак-заправник KC-135 з бази ВПС Ферфілд в Спокані, штат Вашингтон, до Греції, а також 150 осіб для підтримки дозаправлення.
Оперативний центр повітряної підтримки, що складається з 40 військовослужбовців з Форт-Стюарта, штат Джорджія, прямує до Польщі та Румунії.
І 300 американських військовослужбовців перекидаються до Німеччини, щоб скласти модульну артилерійську роту з Форт-Брегга, Північна Кароліна, і роту технічного обслуговування з Форт-Стюарта.
Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.