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США направлять ще 500 військових до Європи

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Вашингтон, Вівторок 08 березня 2022 04:32
США направлять ще 500 військових до Європи Фото: США направлять ще 500 військових до Європи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон направить до Європи ще 500 військових. Унаслідок загальна чисельність американських військових в Європі складе близько 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Військові США будуть направлені до Польщі, Румунії, Німеччини та Греції.

Нові розгортання включають літак-заправник KC-135 з бази ВПС Ферфілд в Спокані, штат Вашингтон, до Греції, а також 150 осіб для підтримки дозаправлення.

Оперативний центр повітряної підтримки, що складається з 40 військовослужбовців з Форт-Стюарта, штат Джорджія, прямує до Польщі та Румунії.

І 300 американських військовослужбовців перекидаються до Німеччини, щоб скласти модульну артилерійську роту з Форт-Брегга, Північна Кароліна, і роту технічного обслуговування з Форт-Стюарта.

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