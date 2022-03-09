Проти олігархів: Японія готує новий пакет санкцій в сторону Росії
Японські чиновники активно обговорюють новий пакет санкцій проти РФ. Всі нововведення будуть узгоджені із західними партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Міністри закордонних справ і оборони Японії зустрінуться зі своїми колегами з США, щоб скоординувати свої дії у зв'язку з українською кризою. В Японії віддають собі звіт про важливість координації зі своїм давнім союзником, Сполученими Штатами та іншими країнами Великої сімки, у веденні нових санкцій російської агресії Україні. Передбачається, що новий санкційний список торкнеться багатьох російських бізнесменів.
Сьогодні Японія вже працює над забороною експорту нафтопереробного обладнання в Росію і Білорусь. Раніше 32 російських і білоруських фізичних особи, а також 12 юридичних осіб були додані в санкційний список осіб, яким загрожує заморожування активів в Японії.
Токіо також ввів санкції проти Міністерства оборони Білорусі та мінського виробника військових напівпровідників, заборонивши з 15 березня отримувати платежі від них японським експортерам.
Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.