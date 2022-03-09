Проти олігархів: Японія готує новий пакет санкцій в сторону Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .



Міністри закордонних справ і оборони Японії зустрінуться зі своїми колегами з США, щоб скоординувати свої дії у зв'язку з українською кризою. В Японії віддають собі звіт про важливість координації зі своїм давнім союзником, Сполученими Штатами та іншими країнами Великої сімки, у веденні нових санкцій російської агресії Україні. Передбачається, що новий санкційний список торкнеться багатьох російських бізнесменів.

Сьогодні Японія вже працює над забороною експорту нафтопереробного обладнання в Росію і Білорусь. Раніше 32 російських і білоруських фізичних особи, а також 12 юридичних осіб були додані в санкційний список осіб, яким загрожує заморожування активів в Японії.

Токіо також ввів санкції проти Міністерства оборони Білорусі та мінського виробника військових напівпровідників, заборонивши з 15 березня отримувати платежі від них японським експортерам.