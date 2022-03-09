ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц обговорив з Путіним війну в Україні: про що говорили

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 19:14
Шольц обговорив з Путіним війну в Україні: про що говорили Колаж РБК-Україна: Олаф Шольц і Володимир Путін
Автор: Світлана Мащенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент РФ Володимир Путін 9 березня в телефонній розмові обговорили війну в Україні.

Про це інформує РБК-Україна с посиланням на німецькі ЗМІ.

Повідомляється, що Путін знову подзвонив канцлеру Шольцу в середу з приводу "конфлікту" в Україні.

"Кремль заявив, що мова йде про "дипломатичні зусилля", пов'язані з" конфліктом" в Україні", - йдеться в повідомленні.

Федеральна прес-служба Німеччини підтвердила телефонний дзвінок, але поки не повідомила ніяких подробиць.

При цьому в Кремлі вже зробили заяву, що розмова була зосереджена на питаннях "гуманітарної обстановки" і також підсумках третього раунду перемовин.

"У контексті розвитку ситуації навколо спеціальної військової операції із захисту Донбасу обговорені варіанти політико-дипломатичних зусиль, зокрема підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади. Крім того, приділено особливу увагу гуманітарним аспектам обстановки в Україні і в республіках Донбасу", - йдеться в офіційній заяві Кремль.

Також у Кремлі знову заявили, що саме українська сторона блокує гуманітарні коридори.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина точно не відправлятиме військові літаки в Україну.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України