Шольц обговорив з Путіним війну в Україні: про що говорили

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент РФ Володимир Путін 9 березня в телефонній розмові обговорили війну в Україні.

Про це інформує РБК-Україна с посиланням на німецькі ЗМІ.

Повідомляється, що Путін знову подзвонив канцлеру Шольцу в середу з приводу "конфлікту" в Україні.

" Кремль заявив, що мова йде про "дипломатичні зусилля", пов'язані з" конфліктом" в Україні", - йдеться в повідомленні.

Федеральна прес-служба Німеччини підтвердила телефонний дзвінок, але поки не повідомила ніяких подробиць.

При цьому в Кремлі вже зробили заяву, що розмова була зосереджена на питаннях "гуманітарної обстановки" і також підсумках третього раунду перемовин.

"У контексті розвитку ситуації навколо спеціальної військової операції із захисту Донбасу обговорені варіанти політико-дипломатичних зусиль, зокрема підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади. Крім того, приділено особливу увагу гуманітарним аспектам обстановки в Україні і в республіках Донбасу", - йдеться в офіційній заяві Кремль.

Також у Кремлі знову заявили, що саме українська сторона блокує гуманітарні коридори.