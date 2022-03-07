Зеленський відкликав українських миротворців з усіх місій у світі

Україна відкликає всіх своїх військових, які працюють у миротворчих місіях світу. Про підписання такого указу президентом Володимиром Зеленським розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

На офіційному сайті президента України цей указ поки не оприлюднений.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців - високопрофесійних військових - з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії. Слава Україні!",- пише Сибіга.

Він також розмістив фото відповідного указу. Указ набирає чинності з моменту опублікування.

Зараз українські військові беруть участь у трьох миротворчих операціях: в міжнародних силах з підтримки миру в Косово (40 осіб), в миротворчій місії в Конго (13 осіб), а також в операції ООН в Кот-д'івуарі (56 осіб).