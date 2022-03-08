Японія передасть ЗСУ обмундирування

Японія та Україна підписали міжурядову угоду у формі обміну нотами. Країна передасть нашій армії на безоплатній основі захисне знаряддя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повноважного посла України в Японії Сергія Корсунського.

Корсунський зазначив, що подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

Японія передасть Збройним силам України бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери й інше знаряддя, яке можна використовувати у надзвичайних ситуаціях.

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