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Японія передасть ЗСУ обмундирування

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Вівторок 08 березня 2022 16:09
Японія передасть ЗСУ обмундирування Фото: Японія передасть ЗСУ обмундирування (facebook.com/s.v.korsunsky)
Автор: Сергій Пишкін

Японія та Україна підписали міжурядову угоду у формі обміну нотами. Країна передасть нашій армії на безоплатній основі захисне знаряддя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повноважного посла України в Японії Сергія Корсунського.

Японія передасть Збройним силам України бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери й інше знаряддя, яке можна використовувати у надзвичайних ситуаціях.

Корсунський зазначив, що подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

Фото: Японія передасть ЗСУ обмундирування (facebook.com/s.v.korsunsky)

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