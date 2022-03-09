Венедіктова про злочини РФ: стоїть питання створення спеціального трибуналу
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини проти України необхідно створення спеціального трибуналу, адже ні наша країна, ні РФ не є учасниками римського статуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Генерального прокурора 9 березня.
"Зараз почалося розслідування... Я бачу, як по іншим країнам рухаються справи. Сказати, що ми швидко отримаємо рішення Міжнародного кримінального суду, зараз тільки розслідування почалося, потім ще буде суд", - сказала Венедіктова.
За її словами, до компетенції МКС входять воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.
"Але Україна та РФ не є учасником римського статуту, тому оці злочини агресії не зможе МКС розглянути, а для нас це найголовніше. Тому стоїть питання про створення можливого спеціального трибуналу", - додала генпрокурор і висловила сподівання, що РФ буде притягнута за злочини агресії тією чи іншою міжнародною інституцією.
Нагадаємо, що кримінальні справи вже відкриті проти Миколи Баскова, Тіни Канделакі, Микити Михалкова, Олега Газманова. Вони оголошені в міжнародний розшук - при спробі перетнути кордон їм загрожує екстрадиція в Україну.
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