Рада Європи збирається виключити Росію з Венеційської комісії
Рада Європи збирається позбавити Російську Федерацію членства у Венеціанській комісії. Комітет міністрів має намір ухвалити відповідне рішення 10 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді Ольгу Совгирю.
"Росія буде виключена з Венеційської комісії "За демократію - через право" Ради Європи", - написала вона.
Завтра Комітет міністрів Ради Європи планує ухвалити рішення про виключення РФ.
Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Британію та Євросоюз ввести проти Росії жорсткіші санкції.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Конгрес США погодив процедуру заборони на постачання енергоносіїв з Росії.
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