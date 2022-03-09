ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія в лічені місяці може втратити більшість ліків

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 07:47
Росія в лічені місяці може втратити більшість ліків Медпрепарати (Фото: delfi.ee)
Автор: Константин Широкун

Фарміндустрія в найближчі місяці зіткнеться з нестачею сировини для виготовлення ліків. Запасів у виробників залишилося на 3-6 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Введені на сьогоднішній день Європою і США санкції безпосередньо не торкнулися фарміндустрії Росії. Але заборона на ввезення імпортних компонентів може позбавити РФ широкої групи медикаментів. Близько 80-85% російських препаратів виготовляються з імпортних субстанцій. У 2021 році 76,7% ввезеної в Росію сировини припало на Індію і Китай, 19,7% — на країни Євросоюзу.

Імпорт з ЄС сьогодні практично неможливий. Азіатські імпортери через істотно збільшені ризики просять повну передоплату за товар. Обмеження на операції з валютою також істотно ускладнюють процес. В кінцевому підсумку зростання собівартості виробництва відіб'ється на цінах на препарати. Ймовірно, цінники зростуть стрімкіше, ніж слабшає курс, є й інші витратні статті, які збільшуються.

Нагадаємо, одна з найбільших кріптобірж світу Coinbase блокує понад 25 тисяч гаманців росіян з-за санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати