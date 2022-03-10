У ЮНІСЕФ висловилися про удар РФ по пологовому будинку в Маріуполі: "за межами допустимого"

В ЮНІСЕФ відреагували на авіаудари російських окупантів по Маріуполю і бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку . Дитячий фонд ООН виступив з різким засудженням таких атак, і знову закликав до негайного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНІСЕФ в Україні.

Виконавчий директор організації Кетрін Рассел зізналася, що інформація про напад на пологовий будинок в Маріуполі її приголомшила.

"За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося найгіршого", - каже вона.

Представниця ЮНІСЕФ заявляє, що менш ніж за два тижні з початку війни Росії проти України щонайменше 37 дітей загинули та 50 отримали поранення. Крім того, понад мільйон українських дітей були змушені покинути країну як біженці.

"Атаки на мирне населення і цивільну інфраструктуру - зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи - є за межами допустимого і мають негайно припинитися", - наголошує Рассел.