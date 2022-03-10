ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ЮНІСЕФ висловилися про удар РФ по пологовому будинку в Маріуполі: "за межами допустимого"

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 03:03
У ЮНІСЕФ висловилися про удар РФ по пологовому будинку в Маріуполі: "за межами допустимого" Фото: наслідки російських авіаударів по Маріуполю (t.me/polkazov)
Автор: Володимир Костирін

В ЮНІСЕФ відреагували на авіаудари російських окупантів по Маріуполю і бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку. Дитячий фонд ООН виступив з різким засудженням таких атак, і знову закликав до негайного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНІСЕФ в Україні.

Виконавчий директор організації Кетрін Рассел зізналася, що інформація про напад на пологовий будинок в Маріуполі її приголомшила.

"За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося найгіршого", - каже вона.

Представниця ЮНІСЕФ заявляє, що менш ніж за два тижні з початку війни Росії проти України щонайменше 37 дітей загинули та 50 отримали поранення. Крім того, понад мільйон українських дітей були змушені покинути країну як біженці.

"Атаки на мирне населення і цивільну інфраструктуру - зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи - є за межами допустимого і мають негайно припинитися", - наголошує Рассел.

Нагадаємо, що перед російським бомбардуванням пологового будинку в Маріуполі спікер МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції", і таким чином підтвердила обстріл росіянами лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь ЮНИСЕФ Авіаудари Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України