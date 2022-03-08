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Ferrari призупиняє виробництво автомобілів для РФ і жертвує 1 млн євро Україні

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Вівторок 08 березня 2022 19:31
Ferrari призупиняє виробництво автомобілів для РФ і жертвує 1 млн євро Україні Фото: Ferrari призупинить виробництво автомобілів для Росії (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Італійський виробник люксових автомобілів Ferrari призупиняє виробництво авто для РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Враховуючи ситуацію, яку ми спостерігаємо, Ferrari прийняла рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення", - йдеться в заяві італійської компанії.

Крім того, повідомляється, що Ferrari також пожертвує мільйон євро на підтримку українців.

Нагадаємо, що найбільші автовиробники припинили співпрацю з РФ. Серед них: Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, мотоцикли Ducati), General Motors (Chevrolet, Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota і Lexus.

Що відбувається прямо зараз, на 13-й день вторгнення РФ в Україну, можна дізнатися в нашому онлайн.

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