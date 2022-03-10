ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович назвав кількість полонених російських строковиків: "розповіли багато цікавого"

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 06:49
Арестович назвав кількість полонених російських строковиків: "розповіли багато цікавого" Фото: Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Володимир Костирін

Радник офісу президента України Олексій Арестович розповів, що в полон потрапили за час війни 250-300 російських військовослужбовців "строковиків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Марка Фейгіна.

Арестович не зміг сказати, скільки всього Росія нагнала в Україну солдатів строкової служби, але розповів, скільки їх у нас в полоні.

"Їх там щонайменше 250-300 осіб. Тільки строковиків. Сьогодні давали чергову прес-конференцію в Києві, і ці строковики розповіли дуже багато цікавих речей", - зазначив він.

Так, були й полонені строковики-розвідники 15 окремої мотострілецької бригади, яка перед цим воювала в Сирії, і "миротворці", які входили в Нагірний Карабах, і які воювали на Донбасі.

"Вони дуже багато розповіли і про Сирію, і про Донбас, про сирійські методи в Україні - це коли оточують міста, оскільки армію перемогти не можуть, починають намагатися перемогти мирне населення, зносити будинки. Це як у Маріуполі. Дуже багато розповіли і про мету - вони якраз з 2-ї армії Центрального округу, розповіли про цілі та завдання... Строковиків надлишок, там 3 конференції поспіль...", - сказав Арестович.

Раніше повідомлялося, що військовополонені РФ, захоплені після вторгнення в Україну, звернулися до Володимира Путіна і попередили, що підуть проти нього, коли повернуться.

Нагадаємо також, перед цим російські полонені попросили вибачення в українського народу, заявивши, що вони військові злочинці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України