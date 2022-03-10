Арестович назвав кількість полонених російських строковиків: "розповіли багато цікавого"
Радник офісу президента України Олексій Арестович розповів, що в полон потрапили за час війни 250-300 російських військовослужбовців "строковиків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Марка Фейгіна.
Арестович не зміг сказати, скільки всього Росія нагнала в Україну солдатів строкової служби, але розповів, скільки їх у нас в полоні.
"Їх там щонайменше 250-300 осіб. Тільки строковиків. Сьогодні давали чергову прес-конференцію в Києві, і ці строковики розповіли дуже багато цікавих речей", - зазначив він.
Так, були й полонені строковики-розвідники 15 окремої мотострілецької бригади, яка перед цим воювала в Сирії, і "миротворці", які входили в Нагірний Карабах, і які воювали на Донбасі.
"Вони дуже багато розповіли і про Сирію, і про Донбас, про сирійські методи в Україні - це коли оточують міста, оскільки армію перемогти не можуть, починають намагатися перемогти мирне населення, зносити будинки. Це як у Маріуполі. Дуже багато розповіли і про мету - вони якраз з 2-ї армії Центрального округу, розповіли про цілі та завдання... Строковиків надлишок, там 3 конференції поспіль...", - сказав Арестович.
Раніше повідомлялося, що військовополонені РФ, захоплені після вторгнення в Україну, звернулися до Володимира Путіна і попередили, що підуть проти нього, коли повернуться.
Нагадаємо також, перед цим російські полонені попросили вибачення в українського народу, заявивши, що вони військові злочинці.
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