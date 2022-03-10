Арестович назвав кількість полонених російських строковиків: "розповіли багато цікавого"

Арестович не зміг сказати, скільки всього Росія нагнала в Україну солдатів строкової служби, але розповів, скільки їх у нас в полоні.

"Їх там щонайменше 250-300 осіб. Тільки строковиків. Сьогодні давали чергову прес-конференцію в Києві, і ці строковики розповіли дуже багато цікавих речей", - зазначив він.

Так, були й полонені строковики-розвідники 15 окремої мотострілецької бригади, яка перед цим воювала в Сирії, і "миротворці", які входили в Нагірний Карабах, і які воювали на Донбасі.

"Вони дуже багато розповіли і про Сирію, і про Донбас, про сирійські методи в Україні - це коли оточують міста, оскільки армію перемогти не можуть, починають намагатися перемогти мирне населення, зносити будинки. Це як у Маріуполі. Дуже багато розповіли і про мету - вони якраз з 2-ї армії Центрального округу, розповіли про цілі та завдання... Строковиків надлишок, там 3 конференції поспіль...", - сказав Арестович.