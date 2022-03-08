Російські окупанти вдарили по складу побутової хімії під Києвом

Російські окупанти атакували склад побутової хімії та промислових товарів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що здійснено авіаудар по Калинівці Київської області. Ракета потрапила в склади та почалася пожежа.

"Авіаудар по Калинівці! Ракета потрапила в склади з промисловими товарами та побутовою хімією. Спалахнула пожежа! На місці вже працюють поліцейські та рятувальники", - сказано в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Як уточнив радник голови МВС Антон Геращенко, до складу потрапив не снаряд, а уламки від нього, оскільки ракету класу Калібр збили українські ППО.

"Пів години тому наше доблесне ППО збили чергову крилату ракету Калібр над селом Калинівка Броварського району. Уламки ракети впали на Митний склад. Почалася пожежа. Працюють рятувальники. Слава Українським ППО!" – повідомив він.

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