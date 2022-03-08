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Російські окупанти вдарили по складу побутової хімії під Києвом

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Калинівка, Київська область, Вівторок 08 березня 2022 17:15
Російські окупанти вдарили по складу побутової хімії під Києвом У Калинівці під Києвом снаряд влучив у склади (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти атакували склад побутової хімії та промислових товарів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що здійснено авіаудар по Калинівці Київської області. Ракета потрапила в склади та почалася пожежа.

"Авіаудар по Калинівці! Ракета потрапила в склади з промисловими товарами та побутовою хімією. Спалахнула пожежа! На місці вже працюють поліцейські та рятувальники", - сказано в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Російські окупанти вдарили по складу побутової хімії під КиєвомРосійські окупанти вдарили по складу побутової хімії під Києвом

Як уточнив радник голови МВС Антон Геращенко, до складу потрапив не снаряд, а уламки від нього, оскільки ракету класу Калібр збили українські ППО.

"Пів години тому наше доблесне ППО збили чергову крилату ракету Калібр над селом Калинівка Броварського району. Уламки ракети впали на Митний склад. Почалася пожежа. Працюють рятувальники. Слава Українським ППО!" – повідомив він.

Російські окупанти вдарили по складу побутової хімії під КиєвомРосійські окупанти вдарили по складу побутової хімії під КиєвомРосійські окупанти вдарили по складу побутової хімії під КиєвомРосійські окупанти вдарили по складу побутової хімії під КиєвомВсі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

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