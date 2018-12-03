Що потрібно знати про вибори президента України 2019

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Етапи виборчої кампанії 2019, кандидати, рейтинги і правила голосування за президента України

Вибори президента України 2019 пройдуть 31 березня. В цей день призначений перший тур голосування за кандидатів на пост глави держави. Всі подробиці про головні дати виборчої кампанії, кандидати та їхні передвиборчі рейтинги, етапи голосування і де вона відбудеться - в матеріалі РБК-Україна.

Президентські вибори 2019: календар

Президентська кампанія в Україні офіційно стартує наприкінці грудня 2018. Не пізніше 30-го числа ЦВК дасть оголошення про початок виборчого процесу, а вже з 31 грудня кандидати зможуть висуватися на президентський пост.

Вибори президента України відбудуться в березні-квітні 2019. Ключові етапи кампанії включають процес реєстрації, дати голосування та оголошення результатів:

Початок виборчого процесу в Україні – 30 грудня.

Старт реєстрації учасників (партійних кандидатів чи самовисуванців) в Центрвиборчкомі – 31 грудня.

Заключний день подання реєстраційних документів в ЦВК – 4 лютого 2019.

Завершення реєстрації претендентів на президентський пост - 9 лютого 2019.

Перший тур голосування відбудеться в останню неділю березня (31 числа).

Офіційні результати будуть оголошені в термін до 10 квітня. Також до цієї дати ЦВК буде прийнято рішення про необхідність другого туру голосування.

Результати голосування від 31 березня 2019 опублікують в "Голосі України" й "Урядовому кур'єрі" до 13 квітня.

Другий тур, у разі, якщо жоден з кандидатів не набере 50%+1 голосів, відбудеться 21 квітня

Протокол ЦВК за результатами другого туру оприлюднять до 1 травня 2019.

Публікація офіційних результатів президентських виборів 2019 в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" – 4 травня.

Після урочистої церемонії присяги у Верховній раді новий глава держави вступить на посаду 3 червня.

Вибори в Україні 2019: інформація про кандидатів

Балотуватися на президентський пост мають право громадяни, які досягли 35 років, які живуть в Україні протягом останніх 10 років, вільно володіють українською мовою. Можливо виставлення кандидатів від політичних партій або ж самостійне висунення.

Час проведення реєстрації кандидатів у ЦВК триватиме весь січень 2019. До 4 лютого року всі бажаючі брати участь у виборчій кампанії повинні встигнути подати всі необхідні документи. Кожен кандидат у президенти повинен надати паспорт, автобіографію, програму, заяву, а також внести заставу в сумі 2,5 млн гривень. У разі програшу, даний грошова застава не повертається.

Петро Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент Петро Порошенко має право балотуватися на посаду глави держави ще один раз. Чотири роки тому (навесні 2014-го) він здобув перемогу в першому турі дострокових виборів, набравши 54,7% голосів. Однак офіційно про рішення про висунення своєї кандидатури на вибори президента України 2019 він має намір оголосити вже після початку виборчої кампанії.

Про свої наміри брати участь у президентській гонці 2019 деякі політики заявили задовго до початку виборчої кампанії.

Анатолій Гриценко

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Так, голова "Громадянської позиції" і колишній міністр оборони Анатолій Гриценко повідомив 10 травня 2018 року, що буде висувати свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах. Гриценко зазначив, що вже підготував пакет рішень для відновлення України в межах лютого 2014 року.

Роман Безсмертний

Фото: Роман Безсмертний (прес-служба)

Політик і дипломат Роман Безсмертний заявив про плани участі у виборчій кампанії на посаду наступного президента України від 29 травня 2018 року. Своїми основними напрямками діяльності на посаді президента він вважає перегляд Конституції, закону про реінтеграції Донбасу і функцій уряду.

Юлія Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко про готовність висуватися на посаду глави держави виборах оголосила 20 червня 2018 року під час відеоконференції в Facebook. Тимошенко своїми першими кроками на посаді президента називає проведення всеукраїнського референдуму і прийняття нової Конституції.

Олександр Шевченко

Фото: Олександр Шевченко (facebook.com/pg/YaShevchenkoUa)

Співзасновник гірськолижного курорту "Буковель" Олександр Шевченко 20 липня 2018 повідомив, що піде на вибори президента України з програмою "Країна Гідності і Правди", згідно з якою має намір наполягати на кримінальній відповідальності топ-корупціонерів, а також просувати законопроекти про імпічмент президента.

Юрій Дерев'янко

Фото: Юрій Дерев'янко (УНІАН)

4 липня 2018 року депутат від партії "Рух нових сил" Юрій Дерев'янко на своїй сторінці в Facebook оголосив про намір йти в президенти України. За словами Дерев'янко, його метою на посаді глави країни стане створення неоэкономической системи та цифрового держави.

Сергій Тарута

Фото: Сергій Тарута (УНІАН)

22 вересня 2018 року партія "Основа" провела з'їзд, на якому затвердила кандидатом у президенти лідера політсили Сергія Таруту. Тарута є співвласником корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД). У 2014 році обіймав посаду губернатора Донецької області. Після виборів у листопаді 2014-го пройшов до Верховної ради як самовисуванець 58 від мажоритарного округу(Маріуполь).

Мішель Терещенко

Фото: Мішель Терещенко (УНІАН)

1 жовтня 2018 на прес-конференції Мішель Терещенко (міський голова Глухова) оголосив, що буде брати участь у президентській гонці. Він підкреслив, що його мета - залучити до керівництва державою нових людей, а до існуючих політсилам він не має наміру приєднуватися.

Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Мер Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий підтвердив свою участь у майбутніх президентських виборах 3 жовтня 2018 року. Серед основних пунктів його передвиборної кампанії: мобілізація молоді, боротьба з корупцією в політиці і технологічна модернізація країни.

Ілля Ківа

Фото: Ілля Ківа (npu.gov.ua)

3 листопада 2018 на зборах Соціалістичної партії України її голова Ілля Ківа одноголосно був висунутий кандидатом у президенти. Сам Ківа оголошував про свої плани на участь у виборах ще 23 жовтня 2017-го.

Юрій Бойко

Фото: Юрій Бойко (УНІАН)

Юрій Бойко висунутий кандидатом в президенти від "Опозиційної платформи - За життя". Його кандидатуру затвердили голосуванням на раді політичної сили 16 листопада 2018 року. Також у політсилі підкреслили, що їх представник буде захищати інтереси південно-східній частині України та російськомовного населення.

Руслан Кошулинський

Фото: Руслан Кошулинський (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Кандидатуру заступника голови ВО "Свобода" Руслана Кошулинського на майбутні вибори президента України висунули 19 листопада 2018 року націоналісти (ВО "Свобода", "Правий сектор", Організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів та організація "С14").

Олег Ляшко

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко неодноразово заявляв ЗМІ про свої плани йти в президенти однак офіційно свої наміри брати участь у майбутній виборчій кампанії ще не підтвердив.

Інші можливі кандидати

Після того, як націоналісти Всеукраїнського об'єднання "Свобода", Правого сектора, ОУН, КУН і висунули єдиним кандидатом Руслана Кошулинського, Нацкорпус не підтримав їх дії. Тому лідер Нацкорпуса і народний депутат VIII скликання Андрій Білецький також можливо висуне свою кандидатуру на вибори президента України.

Високі рейтинги соцопитувань майбутніх виборів президента 2019 у шоумена Володимира Зеленського та фронтмена музичної групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Однак жодних офіційних заяв про участь у виборчій кампанії Зеленський, ні Вакарчук не робили.

Раніше висловлювали свій інтерес публічно, але до цього моменту офіційно не заявили про наміри йти на президентські вибори в Україні Михайло Добкін, Інна Богословська, Сергій Каплін, Роман Насиров, Віктор Чумак, Надія Саченко.

Лідер партії "За життя" Вадим Рабинович 15 листопада 2018 року повідомив, що не має наміру йти на вибори президента в Україні. Після події об'єднання його політсили з "Опозиційною платформою" кандидатом на вибори 2019 одноголосно був висунутий Юрій Бойко.

Про відсутність претензій на президентський пост також оголосили Арсен Аваков, Володимир Гройсман, Олег Тягнибок, Володимир Омелян, Дмитро Ярош.

Передвиборчі рейтинги

Якщо б президентські вибори в Україні пройшли в наступне неділю, лідером голосування стала б Юлія Тимошенко з відривом від найближчих опонентів практично в два рази.

Ці дані були зібрані в ході соціологічного опитування КМІС, Центр Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг". З 19 жовтня по 2 листопада 2018 в різних областях України було опитано 10 тисяч респондентів, похибка становить менше одного відсотка.

Лідера партії "Батьківщина" на президентських виборах збираються підтримати 12,7% всіх опитаних респондентів.

Другий рядок рейтингу займає Володимир Зеленський з 7,6% голосів.

Якщо чинний президент Петро Порошенко піде на вибори, за нього проголосують 6,3% виборців.

6,2% респондентів підтримують Анатолія Гриценка.

Вибори президента України 2019 можуть завершитися четвертим місцем для Юрія Бойка з 5,5% голосів.

Менше 5% симпатій респондентів у народному опитуванні у Олега Ляшка (4,9%), Святослава Вакарчука (3,7%), Євгенія Мураєва (3,2%), Вадима Рабиновича (2,3%), Олександра Шевченко (2,1%).

При цьому 15,1% респондентів повідомили, що не збираються йти на вибори, не змогли відповісти 21,5%, 9,1% віддали б свій голос за іншого кандидата.

Найбільший відсоток підтримки у Тимошенко в центральних і північних областях країни (по 18% і 17% голосів), найнижчі показники на Донбасі (8%). Володимира Зеленського більше підтримують на півдні країни (10%). Київ (11%) і Галичина (9%) – регіони, де спостерігається найбільший відсоток підтримки Петра Порошенка. У Анатолія Гриценка також більше симпатій на Галичині (12%). Юрія Бойка більше підтримують на Донбасі і сході України (12% і 9% відповідно).

Прогноз на вибори президента України також був складений для випадку, якщо відбудеться другий тур голосування. Результати соцопитування показали, що Юлія Тимошенко може отримати перемогу у всіх електоральним парах. У той же час, Петро Порошенко у всіх прогнозованих випадках програє конкурентам.

Соцопитування листопада 2018 показав наступні результати другого туру голосування президентських виборів:

Юлія Тимошенко (27%) - Анатолій Гриценко (20%).

Юлія Тимошенко (29%) – Петро Порошенко (14%).

Юлія Тимошенко (29%) – Юрій Бойко (16%).

Юлія Тимошенко (26%) - Володимир Зеленський (23%).

Володимир Зеленський (28%) - Петро Порошенко (15%).

Анатолій Гриценко (26%) - Петро Порошенко (14%).

Юрій Бойко (20%) - Петро Порошенко (17%).

Правила голосування в Україні

відповідно До законодавства, обрання президента проводиться шляхом таємного волевиявленням громадян України, які досягли повнолітнього віку. Для отримання бюлетеня і подальшого голосування виборець повинен надати члену комісії паспорт або інший документ, що посвідчує українське громадянство.

Вибори проводяться на виборчих дільницях за місцем проживання. Вони будуть організовані в кожному місті та населеному пункті країни. Громадяни України, які перебувають за кордоном, також мають право брати участь у голосуванні на спеціальних ділянках при дипломатичних установах.

У передвиборний період органами Державного реєстру складаються списки виборців, де вказуються дані громадян України від 18 років, які володіють правом голосу. Виборці можуть перевірити правильність внесених даних, прийшовши в дільничну виборчу комісію за місцем прописки.

Час роботи, а також адресу виборчих дільниць вказується в запрошеннях. Їх вручають кожному виборцю у термін не пізніше, ніж за 5 діб до проведення голосування.