Купрій: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Віталій Купрій (facebook.com vitaliy.kupriy)

Купрій був зареєстрований кандидатом у президенти 15 січня 2019 року

Дата народження: 20 серпня 1973 року (45 років)

Партія: безпартійний

Посада: позафракційний народний депутат

Сім'я: одружений, троє дітей

Купрій на виборах 2019. Новини

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Купрій на виборах 2019. Новини

16 липня 2018 року позафракційний народний депутат Віталій Купрій заявив у себе в Facebook про те, що йде з партії "УКРОП" і буде балотуватися в президенти України. У своїй передвиборній програмі під назвою "Право вище всіх" депутат обіцяє переписати Конституцію і переглянути повноваження президента; провести кадрові чистки в судовій і правоохоронній системах; виграти війну на Донбасі (шляхом введення воєнного стану до "переможного кінця"); ліквідувати "Нафтогаз"; скоротити кількість податків і підняти зарплати бюджетникам

позафракційний народний депутат Віталій Купрій заявив у себе в Facebook про те, що йде з партії "УКРОП" і буде балотуватися в президенти України. У своїй передвиборній програмі під назвою "Право вище всіх" депутат обіцяє переписати Конституцію і переглянути повноваження президента; провести кадрові чистки в судовій і правоохоронній системах; виграти війну на Донбасі (шляхом введення воєнного стану до "переможного кінця"); ліквідувати "Нафтогаз"; скоротити кількість податків і підняти зарплати бюджетникам 15 січня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванця Віталія Купрія кандидатом в президенти України.

Біографія

Купрій Віталій Миколайович народився 20 серпня 1973 року в Кам'янському (Дніпропетровська область) у родині працівників металургійного комбінату.

Має декілька утворень – навчався в Україні та за кордоном (в Сіднеї).

Після школи вступив до Дніпропетровського державного університету на економічний факультет, який закінчив у 1995 році (спеціальність "фінанси і кредит").

Крім цього, Купрій навчався на перекладача англійської, а в 2003 році закінчив магістратуру з правознавства.

У 2002-му майбутній політик отримав диплом магістра бізнес-адміністрування Австралійського університету Маккуорі в Сіднеї.

З 2016 по 2018 проходив навчання в аспірантурі Інституту законодавства Верховної ради України (спеціальність - "конституційне право").

Бізнес

З юності почав займатися бізнесом. На початку 90-х Купрій відкриває своє перше діло – підприємство "ОСБЕНД", яка спеціалізувалася на продажі техніки, одягу і інших споживчих товарів.

В кінці 1994-го Віталій Миколайович обрав новий популярний у той час напрям бізнесу – імпорт одягу з Туреччини, а вже через три роки – відкрив магазин одягу.

Після цього Купрій переключився на сферу нерухомості та зовнішньої реклами.

У своїй електронній декларації Купрій вказував, що є власником двох квартир і дачі в Україні, а також квартир в Ялті та Грузії. З транспортних засобів у нардепа три авто, мотоцикл і яхта. На ім'я Купрія також зареєстровано два магазину.

Політична діяльність

На початку 2000-х Купрій зі сфери бізнесу переключився на політику.

У 2004 році він повернувся в Україну після навчання в Австралії і зайнявся громадською діяльністю. У рідному місті очолив громадську організацію "Всеукраїнське об'єднання юристів "Є Право!".

У березні 2008-го зайняв друге місце на позачергових виборах мера Кам'янського (тоді – Дніпродзержинська). Через два роки його обрали депутатом місцевої міськради.

У 2012 році на чергових виборах до Верховної ради як самовисуванець балотувався в народні депутати по своєму округу №30. Отримав 10,88% голосів і посів 4 місце.

Під час Революції Гідності був черговим комендантом КМДА, очолював юридичну службу.

У квітні 2014-го став головою Комісії по боротьбі з корупцією і злочинністю в Кам'янському. Також в той період був радником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського з питань правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю. Паралельно консультував міністра екології по боротьбі з корупцією.

На позачергових виборах до ВР у 2014 році був обраний народним депутатом за підтримки "Блоку Петра Порошенка". У парламенті обіймав посаду голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Після того, як у березні 2015 року, Порошенко зняв Коломойського з поста губернатора, Купрій заявив про вихід з БПП. Він звинуватив президента в "дестабілізації влади" і з тих пір не припиняв критикувати главу держави.

У 2015-2018 роках — член партії "УКРОП". У липні 2018-го Купрій заявив про вихід з партії.

Скандали

За час перебування у політиці Купрій не раз ставав фігурантом скандальних історій.

У 2012-му влади Кам'янського судилися з ним за несплату оренди за землю під його магазином. Крім того, як писали ЗМІ, політик протягом 9 років займався незареєстрованим бізнесом.

У вересні 2018 року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти Купрія у справі про "незаконне збагачення". За словами детективів, нардеп оформляв депутатські звернення в Генпрокуратуру в інтересах члена фракції "Радикальної партії" Сергія Рибалки. При цьому за кожне таке звернення Купрій отримував по 5000 євро.

Сам депутат заперечував усі звинувачення на свою адресу і розцінював дії детективів як тиск на опозицію.

27 листопада 2018 року перед голосуванням за військове становище у Верховній раді виник скандал з участю Купрія. Під час звернення Порошенко нардепів, Купрій вигукував нецензурні слова і безцеремонно вставляв репліки на промову президента, ніж його сильно розлютив.

Сім'я

Віталій Купрій одружений, виховує трьох дітей - дочку Катерину, сина Остапа і пасинка Максима.

У вересні 2016 року з трибуни ВР Купрій заявив, що через халатність лікарів у нього помер новонароджений син. За його словами, дитина народилася з розірваним стравоходом, а лікарі в порушення всіх інструкцій 10 годин тримали його в пологовому будинку.

У зв'язку з цим нардеп звернувся до прем'єру Володимиру Гройсману з вимогою провести медичну реформу.