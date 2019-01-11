Скоцик: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Віталій Скоцик (УНІАН)

Скоцик зареєструвався кандидатом у президенти України 8 січня 2019 року

Дата народження: 15 березня 1972 року (46 років)

Партія: самовисуванець

Посада: екс-голова Аграрної партії

Сім'я: одружений, троє дітей

Скоцик на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Скоцик на виборах 2019. Новини

8 січня Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала Віталія Скоцика кандидатом у президенти.

3 січня 2019 року самовисуванець, екс-голова Аграрної партії Віталій Скоцик заявив, що буде балотуватися в президенти України. За його словами, тепер попереду - представлення та обговорення передвиборчої програми, зустрічі з виборцями у всіх регіонах України та міжнародними партнерами.

Біографія

Віталій Євстафійович Скоцик народився 15 березня 1972 року в с. Симонов (Рівненська область).

У 1994 році закінчив Українську сільськогосподарську академію. Паралельно проходив навчання за програмою обміну студентами за кордоном – в Університеті Пердью (США). За словами Скоцика, через чотири роки після навчання він поїхав у Великобританію.

Має вчені ступені кандидата сільськогосподарських наук і доктора економіки.

Свою трудову діяльність починав викладачем у Національному аграрному університеті (з травня 1994 р. по червень 1995).

Як вказує Скоцик у своїй біографії, після цього він працював на посаді директора філії Natures Way Foods (Великобританія), до грудня 1997 року.

Наступної кар'єрною сходинкою стала робота в кампанії American Machinery Company (АМАКО), яка спеціалізувалася на сільгосп тематики. Спочатку Скоцик був на посаді технічного директора, а потім – гендиректора (до 2009 року).

Однак, як писали в ЗМІ, незабаром для компанії настали важкі часи. Вона опинилася на межі банкрутства через великі борги (більше 4 млн доларів).

У вересні 2009 року Скоцик увійшов до ради директорів найбільшої агрокомпанії LandkomInternational. Акції компанії були представлені на Лондонській фондовій біржі. Вже в листопаді він був призначений на посаду гендиректора, на якій пропрацював до лютого 2012 року. Кампанія змушена була припинити роботу через борги перед постачальниками техніки — компанією АМАКО.

У результаті Віталій Євстафійович знову повернувся в АМАКО, де протягом більше двох років (до 2014 року) виконував обов'язки голови наглядової ради.

Політична діяльність

З 2009 року Скоцик є членом Аграрної партії України (АПУ).

Вже через рік був обраний заступником голови партії. З вересня 2014 року по вересень 2018 року — голова АПУ.

Скандали

За час перебування у політиці Скоцик встиг засвітитися не в одному скандалі.

Ще в квітні 2018 року Нацагентство з протидії корупції звинувачувало Аграрну партію України в неправильному оформленні звітності та неповної інформації про її фінансування.

У вересні 2018 року передвиборчий сезон в Україні розпочався з нового скандалу.

Після чергового партійного з'їзду в Києві АПУ фактично розкололася. 4 вересня 2018 року Скоцик заявив, що влада в Аграрній партії України хочуть захопити проросійські сили, пов'язані з Віктором Медведчуком.

Він звернувся із заявою про політичне рейдерство в Генпрокуратуру, Службу безпеки і Міністерство внутрішніх справ. За словами Скоцика, спочатку частина партійців хотіла поставити в регіонах своє керівництво, а коли не вийшло – через фальшиві документи намагалося замінити керівництво партії через Мін'юст.

Паралельно в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Скоцик і є оліграх Ігор Коломойський нібито ведуть переговори про об'єднання політсили з партією "УКРОП". Сам Скоцик цю інформацію заперечив.

2 жовтня 2018 року Аграрна партія України висловила недовіру Скоцику і звільнила його з посади голови. Новим головою партії був обраний Юрій Крутько. У той же час у себе в Facebook Скоцик досі вказує, що є лідером Аграрної партії України.

Сім'я

Про сім'ю Скоцика відомо мало. Політик одружений, виховує трьох дітей – двох доньок та сина.