Скоцик: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Скоцик зареєструвався кандидатом у президенти України 8 січня 2019 року
Дата народження: 15 березня 1972 року (46 років)
Партія: самовисуванець
Посада: екс-голова Аграрної партії
Сім'я: одружений, троє дітей
Скоцик на виборах 2019. Новини
Скоцик на виборах 2019. Новини
8 січня Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала Віталія Скоцика кандидатом у президенти.
3 січня 2019 року самовисуванець, екс-голова Аграрної партії Віталій Скоцик заявив, що буде балотуватися в президенти України. За його словами, тепер попереду - представлення та обговорення передвиборчої програми, зустрічі з виборцями у всіх регіонах України та міжнародними партнерами.
Віталій Євстафійович Скоцик народився 15 березня 1972 року в с. Симонов (Рівненська область).
У 1994 році закінчив Українську сільськогосподарську академію. Паралельно проходив навчання за програмою обміну студентами за кордоном – в Університеті Пердью (США). За словами Скоцика, через чотири роки після навчання він поїхав у Великобританію.
Має вчені ступені кандидата сільськогосподарських наук і доктора економіки.
Свою трудову діяльність починав викладачем у Національному аграрному університеті (з травня 1994 р. по червень 1995).
Як вказує Скоцик у своїй біографії, після цього він працював на посаді директора філії Natures Way Foods (Великобританія), до грудня 1997 року.
Наступної кар'єрною сходинкою стала робота в кампанії American Machinery Company (АМАКО), яка спеціалізувалася на сільгосп тематики. Спочатку Скоцик був на посаді технічного директора, а потім – гендиректора (до 2009 року).
Однак, як писали в ЗМІ, незабаром для компанії настали важкі часи. Вона опинилася на межі банкрутства через великі борги (більше 4 млн доларів).
У вересні 2009 року Скоцик увійшов до ради директорів найбільшої агрокомпанії LandkomInternational. Акції компанії були представлені на Лондонській фондовій біржі. Вже в листопаді він був призначений на посаду гендиректора, на якій пропрацював до лютого 2012 року. Кампанія змушена була припинити роботу через борги перед постачальниками техніки — компанією АМАКО.
У результаті Віталій Євстафійович знову повернувся в АМАКО, де протягом більше двох років (до 2014 року) виконував обов'язки голови наглядової ради.
З 2009 року Скоцик є членом Аграрної партії України (АПУ).
Вже через рік був обраний заступником голови партії. З вересня 2014 року по вересень 2018 року — голова АПУ.
За час перебування у політиці Скоцик встиг засвітитися не в одному скандалі.
Ще в квітні 2018 року Нацагентство з протидії корупції звинувачувало Аграрну партію України в неправильному оформленні звітності та неповної інформації про її фінансування.
У вересні 2018 року передвиборчий сезон в Україні розпочався з нового скандалу.
Після чергового партійного з'їзду в Києві АПУ фактично розкололася. 4 вересня 2018 року Скоцик заявив, що влада в Аграрній партії України хочуть захопити проросійські сили, пов'язані з Віктором Медведчуком.
Він звернувся із заявою про політичне рейдерство в Генпрокуратуру, Службу безпеки і Міністерство внутрішніх справ. За словами Скоцика, спочатку частина партійців хотіла поставити в регіонах своє керівництво, а коли не вийшло – через фальшиві документи намагалося замінити керівництво партії через Мін'юст.
Паралельно в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Скоцик і є оліграх Ігор Коломойський нібито ведуть переговори про об'єднання політсили з партією "УКРОП". Сам Скоцик цю інформацію заперечив.
2 жовтня 2018 року Аграрна партія України висловила недовіру Скоцику і звільнила його з посади голови. Новим головою партії був обраний Юрій Крутько. У той же час у себе в Facebook Скоцик досі вказує, що є лідером Аграрної партії України.
Про сім'ю Скоцика відомо мало. Політик одружений, виховує трьох дітей – двох доньок та сина.