Шевченко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Олександр Шевченко (facebook.com/pg/YaShevchenkoUa)

2 липня 2018 року Олександра Шевченко у себе в Facebook заявив, що братиме участь у виборах президента-2019

Дата народження: 8 квітня 1971 року (47 років)

Партія: "УКРОП"

Посада: народний депутат, співвласник курорту "Буковель"

Сім'я: не одружений, шестеро дітей

Шевченко на виборах 2019. Рейтинги

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Шевченко на виборах 2019. Рейтинги

13 листопада 2018 року . Якби вибори президента України проводилися у листопаді, то лише 2,1% українців віддали б свої голоси за народного депутата від партії "УКРОП" Олександра Шевченко. Це лише 10 місце в президентському рейтингу. У першій трійці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і діючий президент Петро Порошенко (6,3%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соцгрупи "Рейтинг".

. Якби вибори президента України проводилися у листопаді, то лише 2,1% українців віддали б свої голоси за народного депутата від партії "УКРОП" Олександра Шевченко. Це лише 10 місце в президентському рейтингу. У першій трійці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і діючий президент Петро Порошенко (6,3%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соцгрупи "Рейтинг". 2 липня 2018 року нардеп, співзасновник курорту "Буковель" Олександр Шевченко у себе в Facebook заявив, що буде брати участь у виборах президента-2019. Він також опублікував свою передвиборчу програму "Країна Гідності і Правди", згідно з якою має намір наполягати на кримінальній відповідальності топ-корупціонерів, а також просувати законопроекти про імпічмент президента.

Біографія

Олександр Леонідович Шевченко народився 8 квітня 1971 року в місті Коломия (Івано-Франківська область).

Після закінчення 8-го класу вступив до ПТУ на радіомонтажника. Свою трудову діяльність починав монтажником радіоапаратури на місцевому деревообробному заводі.

Одночасно, у 1989-му Шевченко вступив до Чернівецького університету на радіоінженера. Однак в середині 90-х він змінює сферу діяльності і йде в бізнес. Шевченко влаштувався менеджером з продажу в компанію "Аускопрут", де знайомиться зі своїм майбутнім бізнес-напарником, власником компанії Анатолієм Попадюком.

Вже в 1997-му Шевченко стає директором компанії "Кварта", яка займалася експортом продукції переробки молока (казеїн) і цукру, зерна, а також торгівлею нафтопродуктами.

Бізнес-співробітництво Шевченка і Попадюка успішно розвивається і вже в 2000-му вони реєструють нову компанію "Скорзонера", на основі якої був створений відомий курорт "Буковель".

Бізнес

Як відомо, Олександр Шевченко – почесний президент і один із засновників популярного в Україні гірськолижного курорту "Буковель". "Буковель" належить компанії ТОВ "Скорзонера", яку заснували Олександр Шевченко, бізнесмен з Івано-Франківська Анатолій Попадюк і Оксана Максимів.

Незабаром курортом зацікавився і олігарх Ігор Коломойський, який давно придивлявся до західної України з метою розвитку нафтової галузі.

"...спільний знайомий Попадюков і Коломойського Ігор Палиця запропонував олігарху вкластися в курорт. Після такої угоди Попадюк і Шевченко позбулися більшої частини прав як засновники компанії. Натомість Попадюк-старший потрапив у "Нафтогаз", а Олександр Шевченко став правою рукою Коломойського та директором "Буковелю"", - писало видання "Апостроф".

Також Шевченко належить компанія "ПБС", яка займається ремонтом доріг.

У грудні 2016 року стало відомо, що власники групи "Приват" передали "Буковель" в заставу Нацбанку в обмін на рефінансування свого банку.

Політична діяльність

У 2010 році Шевченко стає депутатом Івано-Франківської облради. Через чотири роки балотується у Верховну раду від партії "Укроп". Був членом Комітету ВР з питань економічної політики.

До парламенту як мажоритарник пройшов з БПП, але вже в кінці 2015 року вийшов з фракції. Його вихід з партії пов'язували з загостренням конфлікту між Коломойським і Порошенко.

З тих пір Шевченка знаходиться в опозиції до чинної влади і завзято критикує президента Петра Порошенка.

20 вересня 2018 року нардеп виступив з різким зверненням до Порошенка з трибуни парламенту. За його словами, українці давно не вірять красивим словам президента, а "в народі главу держави називають не інакше, як злочинцем, коллаборантом і зрадником України".

Скандали

20 вересня 2018 року Служба безпеки України провела серію обшуків на території курорту "Буковель" та дорожньо-експлуатаційної компанії "ПБС", засновником яких є Шевченко.

За даними спецслужб, обшуки проходили по справі щодо привласнення коштів Дорожнього фонду. Як пояснювали в СБУ, чиновники використовували неякісні будівельні матеріали, що призвело до передчасного руйнування дорожнього покриття.

Дії силовиків Шевченко розцінив як реакцію на запуск своєї президентської кампанії і звинуватив у цьому чинного президента.

14 серпня 2014 року в кулуарах Верховної ради Шевченко побився з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Конфлікт між народними обранцями завершився тим, що Шевченко вдарив Ляшка кулаком в обличчя.

Шевченко звинуватив Ляшка в тому, що той піариться на війні і їздить на Донбас для "гарної картинки". У відповідь Ляшко почав кричати: "Якщо ти такий пузатий-пикатий, то їдь на Донбас. Ти на Донбасі був?"

Сім'я

Про особисте життя Шевченка відомо досить мало. Був одружений, має трьох дочок і трьох синів.