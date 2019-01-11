Ігор Шевченко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Ігор Шевченко (УНІАН)

Шевченко подав документи в ЦВК в перші хвилини старту виборчої кампанії – 31 грудня в 09:00

Дата народження: 10 січня 1971 року (47 років)

Партія: самовисуванець

Посада: президент благодійної організації "Успішна Україна"

Сім'я: не одружений, дітей немає

Шевченка на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Шевченка на виборах 2019. Новини

Екс-міністр екології, президент благодійної організації "Успішна Україна" Ігор Шевченко став першим офіційним кандидатом на пост президента України. Політик подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) в перші хвилини старту виборчої кампанії – 31 грудня в 09:00. На вибори президента 2019 Шевченко йде як безпартійний самовисуванець. Основне гасло його передвиборної програми – побудова успішної країни за прикладом Сінгапуру.

Нагадаємо, документи в ЦВК кандидати в президенти можуть подати до 3 лютого 2019 року. Вибори президента в Україні заплановані на 31 березня 2019 року.

Біографія

Ігор Анатолійович Шевченко народився 10 січня 1971 року в місті Олександрія (Кіровоградська область) у родині інженерів. У вересні того ж року сім'я переїхала в Київ і обустроилась на Борщагівці.

У шкільні роки Ігор Анатолійович займався спортом – отримав розряд кандидата в майстри спорту з бігу на 400 м з бар'єрами.

В 1998 році Шевченко вступив в Київський інститут фізичної культури, але після третього курсу перевівся на історичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка. Провчившись там рік, майбутній політик знову вирішив змінити фах і перевівся на юридичний факультет. Також в біографії Шевченка сказано, що він навчався за кордоном - в Італії і в США (Гарвардському та Єльському університетах).

Починав трудовий шлях юристом – спочатку в фірмі "Легіс", а потім "Фрішберг і партнери".

Влітку 1996 року Шевченко пройшов атестацію і став адвокатом. Стажувався в посольстві України в Бельгії, Антимонопольному комітеті та юрфірмі "Василь Кисіль і партнери". Паралельно в цей же час спільно з Олексієм Дідковським він створює юрфірму "Шевченко Дідковський і Партнери" і стає її керівником.

протягом 1997 року працював юристом в Нью-Йорку в міжнародній юридичній фірмі "Кудер Бразерс".

У листопаді 2007 року Шевченко припинив юридичну практику і переключився на громадську і політичну діяльність.

Політична діяльність

Свій шлях в політиці Ігор Анатолійович почав із створення Мерітократичної партії в 2010 році, а вже у 2012-му – очолив її.

Назва партії запозичили від терміна "мерітократія", що означає влада достойних. Партія проголосила своєю ідеологією прагнення привести до влади професіоналів у своїй справі.

Шевченко пробув на посаді керівника Мерітократичної партії лише рік, а вже в травні 2016 заявив про припинення свого членства.

Після цього в різні роки він встиг попрацювати радником прем'єра по залученню іноземних інвестицій, позаштатним радником губернатора Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

2 грудня 2014 року в уряді Арсенія Яценюка Шевченко очолив міністерство екології та природних ресурсів. Однак незабаром навколо нової посади політика виник гучний скандал – в уряді його звинуватили в зловживанні робочим положенням.

Скандали

Будучи міністром екології в червні 2015 року Шевченко потрапив у скандальну історію з перельотами на приватних літаках.

В січні 2015 року він здійснив подорож в ОАЕ по особистих справах, у червні 2015 подорожував в робочий час в Німеччину на приватному літаку, а повернувся на іншому літаку вже з Ніцци. Тоді в ЗМІ з'явилася інформація, що ці часті літаки належали скандальному бізнесменові Олександру Онищенку. Для деяких це стало доказом того, що міністр – ставленик впливового бізнесмена, який в той час був близький до влади.

Сам Шевченко не заперечував, що літав на літаках Онищенко, але запевняв, що бізнесмен не впливає на його справи Мінекології.

2 липня 2015 року Верховна рада звільнила Шевченка з посади міністра, а МВС порушило проти нього виробництво за підозрою у "незаконному збагаченні". У поданні прем'єра Яценюка говорилося, що Шевченко недоцільно використовував гроші ЄС, виділені на охорону навколишнього середовища, а також не відвідував засідання Кабміну.

Сам Шевченко стверджував, що проти нього велася "брудна кампанія". В березні 2016 він через суд таки домігся закриття справи.

Після звільнення екс-міністр Шевченко працював позаштатним радником тодішнього керівника Одеської області Михайла Саакашвілі і заявляв про плани боротися за крісло мера Одеси і Києва в 2015 році. В результаті - він балотувався лише в мери міста Білгород-Дністровський (Одеська область), де зайняв 2 місце.

Сім'я

Кандидат у президенти Ігор Шевченко не одружений. У зв'язку з цим у його передвиборному штабі навіть вирішили запустити шоу "Президент шукає дружину". Всім охочим дівчатам пропонують заповнити анкету, в якій необхідно вказати персональні дані: ім'я та прізвище, місце проживання, мобільний, е-mail, посилання на особисту сторінку в Facebook і Instagram.

у себе в Facebook Шевченко вже опублікував фото білборду, на якому написано: "Хочеш стати дружиною Президента? Ігор Шевченко шукає кохану!" і вказано адресу персонального сайту.