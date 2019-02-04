Габер: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Микола Габер (facebook.com/mykolagaber)

Габер йде в президенти як самовисуванець

Дата народження: 29 жовтня 1960 року (58 років)

Партія: самовисуванець

Посада: голова Патріотичної партії України

Сім'я: одружений, має четверо дітей, троє онуків

Габер на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Габер на виборах 2019. Новини

1 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Миколу Габера кандидатом у президенти на виборах-2019.

Біографія

Габер Микола Олександрович народився 29 жовтня 1960 року в селищі Великозименове (Одеська область) у родині українців болгарського походження. У 1987 році закінчив Одеський державний університет (біологічний факультет), працював учителем хімії та біології, вивчав вплив радіації на живі організми в 30-кілометровій зоні ЧАЕС.

Габер був директором і головним редактором видавничої корпорації "Експрес-кур'єр".

Політична діяльність

Габер почав займатися політикою на початку 1990-х, у 1994 році Габер вступив в Конституційно-демократичну партію України (КДП).

У березні 1998 року Микола Габер був обраний народним депутатом України Верховної ради України.

У червні 1998 року Габер створив свою Патріотичну партію України, яка була офіційно зареєстрована 31 грудня 1998 року. Габер керує нею досі.

У 1998-2002 роках Габер був головою підкомітету Верховної ради України з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства та демографічної політики України; членом спеціальної депутатської комісії ВР з питань контролю за розподілом і використанням електричної енергії в Україні; членом парламентського комітету з питань паливо-енергетичного комплексу України; членом підкомітету ВР з питань ядерної енергетики та безпеки; головою комісії з питань ЗМІ та видавничої справи при профспілці народних депутатів України.

У 1999 році Габер балотувався в президенти України від Патріотичної партії.

Фото: Микола Габер (facebook.com natalia.bessrocnaa)

У 2000-2001 роках Габер брав участь в акції "Україна без Кучми".

У березні 2002 року Габер балотувався на посаду депутата Верховної ради від одномандатного виборчого округу № 201, але не був обраний. На парламентських виборах в 2006 році Габер очолював виборчий список Блоку "Патріоти України", який в парламент не пройшов.

Фото: Микола Габер - кандидат у президенти на виборах-2019 (facebook.com/mykolagaber)

Микола Габер одружений, має 4 дітей (двоє синів і двоє дочок) і 3 онуків. Його дружина Ірина - орнітолог.