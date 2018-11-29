Кошулинський: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

19 листопада 2018 року націоналісти висунули Руслана Кошулинського як єдиного кандидата в президенти

Дата народження: 9 вересня 1969 року (49 років)

Партія: ВО "Свобода"

Посада: заступник голови ВО "Свобода"

Сім'я: одружений, троє дітей

Кошулинський на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Кошулинський на виборах 2019. Новини

19 листопада 2018 року націоналісти висунули Руслана Кошулинського як єдиного кандидата в президенти України 2019. Його кандидатуру підтримали ВО "Свобода", "Правий сектор", Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів та організація "С14". На думку голови партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока, такий крок допоможе об'єднанню націоналістів. Сам Тягнибок вирішив не висувати свою кандидатуру.

Нагадаємо, старт виборчої кампанії 2019 припадає на останній день минулого року - 31 грудня. Вибори президента 2019 заплановані в Україні на 31 березня, а вибори у Верховну раду – на 27 жовтня.

Біографія

Руслан Володимирович Кошулинський народився 9 вересня 1969 року у Львові.

Навчався в спеціалізованій школі-інтернаті зі спортивним профілем.

З 1987 по 1989 рік проходив службу в Групі радянських військ у Німеччині, а після - поступив у Львівський кооперативний технікум.

Починав свій трудовий шлях інженером з маркетингу, а потім інженером-технологом в Івано-Франківській області.

На початку 90-х Кошулинський поїхав на заробітки в Красноярський край (РФ), де працював спочатку інженером, а потім кухарем в артілі старателів "Полюс".

У 1999-2001 роках майбутній політик повертається в Україну і стає завідувачем виробництвом АТК "Турист" (Львів).

Політична діяльність

Свою кар'єру політика починав у середині 90-х з членства в СНПУ (в майбутньому - ВО "Свобода"). Від простого члена партії просунувся до голови.

З 2001 по 2006 рік (з перервою) обіймав посаду помічника народного депутата. Сам став депутатом лише в 2012 році.

У 2006-му вирішив зайнятися підприємництвом. У липні цього ж року отримав ступінь бакалавра в Тернопільському університеті (спеціальність - "право").

З серпня 2008-го - заступник голови ВО "Свобода".

Фото: Олег Тягнибок та Руслан Кошулинський (facebook.com/svoboda.ua)

З листопада 2010 року очолює фракцію "Свобода" у Львівській міськраді, член постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету.

У 2012 році Кошулинський бере участь у виборах у Верховну раду від "Свободи" і очолює виборчий штаб партії.

Фото: Руслан Кошулинський, 2012 рік (facebook.com/roman.chornomaz)

З 13 грудня 2012 по 27 листопада 2014 року – заступник голови ВРУ.

Фото: Руслан Кошулинський, 2014 рік (facebook.com/svoboda.ua)

З початку військових подій на сході України Кошулинський потрапив під призов. Службу проходив на Донбасі, отримав звання сержанта.

Незважаючи на перебування на сході України, був висунутий кандидатом у мери Львова від ВО "Свобода". З листопада 2015-го - депутат Львівської облради.

Скандали

Потрапити у гучні політичні скандали Кошулинський поки ще не встиг. На його рахунку кілька словесних перепалок з депутатами-"регіоналами", а також бійка з помічником голови львівської облради. Зокрема, у червні 2014 року Кошулинський поскандалив з "регіоналом" Миколою Левченко через виступ останнього в Раді. Під час свого спічу Левченко зажадав від парламентської коаліції звіту по АТО, заявивши, що "в південних і східних регіонах йде знищення мирних громадян". Кошулинський, головуючий на засіданні ВР, перервав виступ парламентарія і закликав його "висловлюватися коректніше".

У грудні 2015-го під час пікетування учасниками АТО будівлі Львівської облради, сталася бійка між Кошулинським і помічником голови облради Валентином Харловим. В облраді в той момент розглядали питання про створення комісії для вирішення проблеми з перевізниками. В цей час до зали увірвалися представники учасників АТО. Їм не сподобалися висловлювання депутатів від "Свободи". Бійка почалася після того, як "свободівці" нібито заявили, що мітинг під облрадою організували не бійці АТО.

Дружина - Марія (1967). Має трьох дітей: сина Богдана (2002), дочок Іванну (1993) та Христину (1991).

Фото: Руслан Кошулинський з дітьми (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)