Тарута: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

22 вересня 2018 року партія "Основа" провела з'їзд, на якому висунула кандидатом в президенти Сергія Таруту
Дата народження: 23 липня 1955 року (63 роки)
Освіта: Донецький державний університет управління
Партія: "Основа"
Посада: лідер партії "Основа", співвласник ІСД
Сім'я: одружений, двоє дітей
Тарута на выборах президента 2019
Тарута на выборах президента 2019
Тарута Сергій Олексійович народився 23 липня 1955 року в селі Виноградне Донецької області.
Має дві вищі освіти. У 1979 році закінчив механіко-металургійний факультет Жданівського металургійного інституту, а в 1999-му отримав диплом менеджера в Донецькій держакадемії управління.
Свій трудовий шлях починав майстром на заводі "Азовсталь", де пропрацював 15 років. За цей час зумів дорости до начальника відділу зовнішньоекономічних зв'язків.
У 1995-му Тарута починає свій шлях бізнесмена. Він стає співзасновником зовнішньоторговельної фірми "Азовінтекс". У грудні того ж року разом з бізнес-партнером Віталієм Гайдуком створює корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), яка незабаром стала другою за величиною в Україні.
Первинний капітал компанія набула на постачаннях газу промисловим підприємствам Донецької області. В часи, коли Віталій Гайдук був заступником голови Донецької ОДА, ІСД стає головним газовим постачальником регіону.
ІСД контролював газету "Экономические известия", медіа-холдинг "Еволюшен медіа" (Інтернет-видання proUA, "Коментарі", "Фотолента", UGMK.info, Kyiv Weekly, журнал "Експерт-Україна"), а також футбольні клуби "Сталь" (Алчевськ), "Сталь" (Дніпродзержинськ), "Металург" (Донецьк).
Спочатку Тарута займав місце виконуючого директора, а до 2002 року став головою ради директорів ІСД.
У 2008 році для ІСД настали нелегкі часи через борги за короткостроковими кредитами. Це змусило Таруту і його тодішнього партнера Олега Мкртчана продати контрольний пакет акцій корпорації, залишивши собі 49,9%.
Пізніше сам Тарута заявляв, що з 2010 року не брав участі в оперативному управлінні діяльністю ІСД.
Головні активи корпорації – Алчевський меткомбінат і коксохімічний завод, ПАТ "Экоэнергия" і Дніпровський меткомбінат Дзержинського. Перші три підприємства після 2014 року залишилися на окупованій території і були "націоналізовані" "ЛНР" в березні 2017 року.
18 грудня 2017 року керівництво ІСД заявило про втрату фактичного контролю над заводами.
У лютому 2018 року стало відомо, що у Москві заарештували бізнес-партнера Тарути Олега Мкртчана за підозрою в розкраданні більше 1 млрд рублів грошей російського "Зовнішекономбанку", які виділялися на проекти ІСД.
Свою політичну діяльність Тарута починає в 1998 році в якості депутата в Донецькій облраді. Також на той момент він був і членом комісії з земельних питань.
З квітня по травень 2005-го – член Ради підприємців при Кабміні.
2014 рік стає вирішальним у політичній кар'єрі Тарути. У березні його призначають на посаду голови Донецької облдержадміністрації. Під час проведення активної фази АТО Тарута координував оборону Маріуполя.
10 жовтня він іде у відставку з Донецької ОДА, що пояснює своєю незгодою з політикою Києва щодо Донбасу. У листопаді того ж року його призначають народним депутатом Верховної ради VIII скликання. Пройшов у парламент як самовисуванець по 58 мажоритарному округу (Маріуполь).
У лютому 2017 року Тарута анонсував створення нової опозиційної партії "Основа". Незважаючи на те, що керівником партії значиться Андрій Ніколаєнко (колишній заступник Тарути), Сергій Олексійович активно бере участь в рекламній кампанії політсили.
У грудні 2017 року в ЗМІ з'явилася скандальна інформація про те, що у Тарути нібито є коханка, яка на 25 років молодша від нього. Повідомлялося, що дівчина 1980 року народження працює в PinchukArtCentre. Як писали журналісти, політик купив їй квартиру в одному з елітних районів Києва як подарунок за народження йому дитини.
Про своє особисте життя Тарута рідко розповідає. Відомо, що політик одружений, виховує двох дочок. Одна з них — Катерина Тарута, працює ведучою новин на каналі ICTV.