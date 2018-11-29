Тарута: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Сергій Тарута (УНІАН)

22 вересня 2018 року партія "Основа" провела з'їзд, на якому висунула кандидатом в президенти Сергія Таруту

Дата народження: 23 липня 1955 року (63 роки)

Освіта: Донецький державний університет управління

Партія: "Основа"

Посада: лідер партії "Основа", співвласник ІСД

Сім'я: одружений, двоє дітей

Тарута на выборах президента 2019

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Тарута на выборах президента 2019

22 вересня 2018 року партія "Основа" провела з'їзд, на якому висунула кандидатом у президенти-2019 екс-губернатора Донецької області Сергія Таруту За підсумками праймеріз, за нього проголосували 87% членів партії.

Нагадаємо, чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної ради – 27 жовтня. Офіційно президентська виборча кампанія стартує в останній день року - 31 грудня.

Біографія

Тарута Сергій Олексійович народився 23 липня 1955 року в селі Виноградне Донецької області.

Має дві вищі освіти. У 1979 році закінчив механіко-металургійний факультет Жданівського металургійного інституту, а в 1999-му отримав диплом менеджера в Донецькій держакадемії управління.

Свій трудовий шлях починав майстром на заводі "Азовсталь", де пропрацював 15 років. За цей час зумів дорости до начальника відділу зовнішньоекономічних зв'язків.

Бізнес

У 1995-му Тарута починає свій шлях бізнесмена. Він стає співзасновником зовнішньоторговельної фірми "Азовінтекс". У грудні того ж року разом з бізнес-партнером Віталієм Гайдуком створює корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), яка незабаром стала другою за величиною в Україні.

Первинний капітал компанія набула на постачаннях газу промисловим підприємствам Донецької області. В часи, коли Віталій Гайдук був заступником голови Донецької ОДА, ІСД стає головним газовим постачальником регіону.

ІСД контролював газету "Экономические известия", медіа-холдинг "Еволюшен медіа" (Інтернет-видання proUA, "Коментарі", "Фотолента", UGMK.info, Kyiv Weekly, журнал "Експерт-Україна"), а також футбольні клуби "Сталь" (Алчевськ), "Сталь" (Дніпродзержинськ), "Металург" (Донецьк).

Спочатку Тарута займав місце виконуючого директора, а до 2002 року став головою ради директорів ІСД.

У 2008 році для ІСД настали нелегкі часи через борги за короткостроковими кредитами. Це змусило Таруту і його тодішнього партнера Олега Мкртчана продати контрольний пакет акцій корпорації, залишивши собі 49,9%.

Пізніше сам Тарута заявляв, що з 2010 року не брав участі в оперативному управлінні діяльністю ІСД.

Головні активи корпорації – Алчевський меткомбінат і коксохімічний завод, ПАТ "Экоэнергия" і Дніпровський меткомбінат Дзержинського. Перші три підприємства після 2014 року залишилися на окупованій території і були "націоналізовані" "ЛНР" в березні 2017 року.

18 грудня 2017 року керівництво ІСД заявило про втрату фактичного контролю над заводами.

У лютому 2018 року стало відомо, що у Москві заарештували бізнес-партнера Тарути Олега Мкртчана за підозрою в розкраданні більше 1 млрд рублів грошей російського "Зовнішекономбанку", які виділялися на проекти ІСД.

Політична діяльність

Свою політичну діяльність Тарута починає в 1998 році в якості депутата в Донецькій облраді. Також на той момент він був і членом комісії з земельних питань.

З квітня по травень 2005-го – член Ради підприємців при Кабміні.

2014 рік стає вирішальним у політичній кар'єрі Тарути. У березні його призначають на посаду голови Донецької облдержадміністрації. Під час проведення активної фази АТО Тарута координував оборону Маріуполя.

10 жовтня він іде у відставку з Донецької ОДА, що пояснює своєю незгодою з політикою Києва щодо Донбасу. У листопаді того ж року його призначають народним депутатом Верховної ради VIII скликання. Пройшов у парламент як самовисуванець по 58 мажоритарному округу (Маріуполь).

У лютому 2017 року Тарута анонсував створення нової опозиційної партії "Основа". Незважаючи на те, що керівником партії значиться Андрій Ніколаєнко (колишній заступник Тарути), Сергій Олексійович активно бере участь в рекламній кампанії політсили.

Скандали

У грудні 2017 року в ЗМІ з'явилася скандальна інформація про те, що у Тарути нібито є коханка, яка на 25 років молодша від нього. Повідомлялося, що дівчина 1980 року народження працює в PinchukArtCentre. Як писали журналісти, політик купив їй квартиру в одному з елітних районів Києва як подарунок за народження йому дитини.

Сім'я

Про своє особисте життя Тарута рідко розповідає. Відомо, що політик одружений, виховує двох дочок. Одна з них — Катерина Тарута, працює ведучою новин на каналі ICTV.