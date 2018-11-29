Садовий: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Садовий заявив, що братиме участь у виборах президента 2019, а на новий мерський термін не піде

Дата народження: 19 серпня 1968 року (50 років)

Партія: "Самопоміч"

Посада: мер Львова, лідер партії "Самопоміч"

Освіта: Львівський політехнічний інститут

Сім'я: одружений, п'ятеро синів

Садовий на виборах президента 2019

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Садовий на виборах 2019.

Рейтинги

1 листопада 2018 року . Якби вибори президента проводилися у листопаді, то лише 2,5% українців проголосували б за лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового. Це дев'яте місце в президентському рейтингу. У першій трійці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,4%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і діючий президент Петро Порошенко (7%). Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг".

. Якби вибори президента проводилися у листопаді, то лише 2,5% українців проголосували б за лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового. Це дев'яте місце в президентському рейтингу. У першій трійці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,4%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і діючий президент Петро Порошенко (7%). Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". 3 жовтня 2018 року на зустрічі з організаторами молодіжного форуму "Молодвиж" мер Львова Андрій Садовий заявив, що буде брати участь у виборах президента 2019, а ось на новий мерський термін не піде. Ключові пункти передвиборчої кампанії Садового: мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни.

Біографія

Андрій Іванович Садовий народився 19 серпня 1968 року у Львові. Його батько був інженером, а мати - викладачем.

Після школи він вступив у Львівський технікум радіоелектроніки, де поєднував навчання з роботою на ринку. Після служби в армії вивчав прилади та електропристрої у Львівській політехніці.

Фото: Андрій Садовий в юності (facebook.com/andriy.sadovyi)

У 1997 році майбутній політик отримав ще одну освіту за спеціальністю "фінанси і кредит", а в 1999-му закінчив магістратуру по держуправлінню.

У 1997 році Андрій Іванович стає головою ради правління ВАТ "Югзападэлектросетьстрой" у Львові. Пропрацював на цій посаді аж до 2005 року.

Бізнес

На початку 90-х Садовий зацікавився медіабізнесом. У 1993 році спільно з журналістами Олександром Кривенком та Ігорем Копистинским він відкриває радіостанцію "Люкс", в 1997-му засновує газету "Поступ", а в січні 2006-го - новинний канал "24".

"Люкс" швидко переростає у велику медіакорпорацію, в яку входять ТК"24", "Радіо люкс", "Радіо 24", видання Zaxid.net, портал "Футбол 24".

Після того, як Андрій Іванович очолив Львів, весь медіабізнес він переписав на свою дружину. Дружина Садового Катерина є власницею 76,8% акцій медіахолдингу ТРК "Люкс".

В 2018 році Садовий посів 40 місце в списку найвпливовіших людей України (за версією журналу "Новий час").

Політична діяльність

В 1998 році Садовий був обраний депутатом Львівської міськради – зайняв посаду голови комісії з питань економічної політики. Перший політичний досвід був досить вдалим – йому вдалося швидко заробити авторитет у політиків і простих громадян.

У 2000 році Садовий отримав посаду голови наглядової ради культурного фонду ім. А. Шептицького. А вже через два роки заснував громадську організацію "Інститут розвитку міста", покликану зробити Львів європейським містом.

У 2004-му стає організатором об'єднання "Самопоміч".

Протягом останніх 11 років Садовий займає крісло львівського мера. Політика двічі переобрали на цю посаду. У зв'язку з цим він навіть відмовився від посади віце-прем'єра в уряді Арсенія Яценюка, а також від участі у дострокових президентських виборах-2014.

Фото: ректор Львівського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції Володимир Ортинський, міністр МВС Юрій Луценко і мер Львова Андрій Садовий, 15 жовтня 2006 року (УНІАН)

На дострокових виборах у Верховну раду 2014 балотувався за списком "Самопомічі". В результаті – партія зайняла 3 місце.

У жовтні 2018 року стало відомо, що "Самопоміч" буде брати участь у президентських і парламентських виборах-2019 спільно з партією "Демократичний альянс".

Скандали

У травні 2016 року після пожежі на Грибовицькому полігоні, де загинуло 4 людини, у Львові розгорівся "сміттєвий скандал", який перетворився в протистояння між мером і центральною владою. Садовий тоді говорив про підпал, а в прокуратурі причиною пожежі називали недотримання технічних норм.

Прем'єр Володимир Гройсман критикував львівського градоначальника за те, що той за 11 років управління містом не побудував сміттєпереробний завод.

У відповідь мер Львова звинувачував центральну владу в умисному перешкоджанні вивезенню сміття з міста.

Ходили навіть чутки про те, що генпрокуратура готує проти Садового підозру. Однак у підсумку – меру підозру пред'явлено не було, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кримінальне провадження буде розслідуватися за статтею "службова недбалість".

У січні 2014 року Садовий потрапив у комічну ситуацію через фото в російській православній газеті "Московські відомості". Як виявилося, газета помилково використала фото львівського мера з родиною в якості ілюстрації до статті "Американці більше не отримають російських дітей". Публікація стосувалася "закону Діми Яковлєва", що забороняє американцям всиновлювати дітей з РФ.

Андрій Садовий з 2001 року одружений на Катерині Кіт-Садовій (за освітою мистецтвознавець).

Сім'я виховує 5 синів: Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа та Антонія.

Фото: Садовий з родиною (УНІАН, facebook.com/andriy.sadovyi)