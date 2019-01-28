Вілкул: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Олександр Вілкул (opposition.org.ua)

ЦВК зареєструвала Вілкула кандидатом у президенти

Дата народження: 24 травня 1974 року (44 роки)

Партія: "Опозиційний блок - партія миру і розвитку"

Посада: народний депутат

Освіта: Криворізький технічний університет

Сім'я: одружений, є донька

Вілкул на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Бізнес

Скандали

Сім'я

Вілкул на виборах 2019. Новини

25 січня 2019 року Центрвиборчком зареєстрував нардепа Олександра Вілкула кандидатом в президенти України.

кандидатом в президенти України. 20 січня 2019 року народного депутата Олександра Вілкула в ході Форуму за мир і розвиток офіційно висунули кандидатом в президенти.

Біографія

Олександр Вілкул народився 24 травня 1974 року в Кривому Розі. Вілкул навчався в Центрально-Міському ліцеї в Кривому Розі, отримав освіту у Криворізькому технічному університеті за спеціальністю "Відкриті гірничі роботи", там же закінчив аспірантуру.

У 1998-2001 роках Вілкул обіймав посаду заступника гендиректора з комерційно-фінансових питань ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Крім того, до 2002 року був заступником президента з економіки та зовнішньоекономічних зв'язків ТОВ "Академія гірничих наук України", а з 2002 по 2003 рік - заступник голови правління з комерційних питань ВАТ "південний гзк". Крім того, Вілкул очолював "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" і "Північний гірничо-збагачувальний комбінат".

Політична діяльність

З листопада 2005 року Вілкул очолював Криворізьку міську організацію "Партії регіонів".

З квітня 2006 по листопад 2007 року - народний депутат України V скликання з јт "Партії регіонів" (№59 в списку). На час виборів - генеральний директор ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", член "Партії регіонів". З липня 2006 року - заступник голови комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

З листопада 2007 року по квітень 2010 року - народний депутат України VІ скликання від "Партії регіонів", (№76 у списку). З грудня 2007 року - заступник голови комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

16 квітня 2010 року склав депутатські повноваження.

З 18 березня 2010 по 24 грудня 2012 року - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

З 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року - віце-прем'єр-міністр України.

29 березня 2014 року обраний до складу президії політради "Партії регіонів".

З червня 2014 року - голова фонду "Українська перспектива".

У жовтні 2014 року обраний народним депутатом у Верховну раду за партійним списком "Опозиційного блоку".

У вересні 2015 року брав участь у виборах мера Дніпропетровська, але в другому турі програв Борису Філатову.

15 грудня 2018 року висунутий кандидатом у президенти України від партії "Опозиційний блок".

Бізнес

За даними ЗМІ, у власності Олександра Вілкула знаходяться великі земельні ділянки в Кривому Розі, різні об'єкти нерухомості і торгові комплекси. Зокрема, він є власником ПАТ "Електромашпромсервіс", ПП "Спецконтакт", ПП "Проместетіка", ПП "Промресурс КР", які, за даними ЗМІ, юридично оформлені на підставних людей і організації.

Скандали

22 вересня під час ефіру на телеканалі "112 Україна" між нардепами Володимиром Парасюком і Олександром Вілкулом виник конфлікт. Парасюк попередив Вілкула, щоб він обирав в ефірі вираження. На це Вілкул сказав, що "важко говорити з імбецилами, у яких освіта 8 класів" і запитав, чи брав він 100 тисяч доларів у Корбана, розписка про що лежить в ГПУ. Як стало відомо, після закінчення ефіру Парасюк дочекався під студією Вілкула, зав'язалася бійка, яку розбороняла охорона.

У червні 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відкрили справу проти Олександра Вілкула за підозрою в можливому декларуванні недостовірної інформації.

У вересні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної ради України подання на нардепа Олександра Вілкула, втім Рада відмовилася знімати депутатську недоторканність з Вілкула.

Фото: подання на Олександра Вілкула (facebook.com/LlutsenkoYuri)

У жовтні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Вілкул під час керівництва Дніпропетровської ОДА незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, чим завдав державі збитків на 5 млн гривень.

Олександр Вілкул одружений. Дружина - Олена, 1978 року народження, також народилася в Кривому Розі, домогосподарка. У них є дочка Марія 2008 року народження. Батько нардепа - мер Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Юрій Вілкул.

Фото: Олександр Вілкул з дружиною та дочкою (wikipedia.org)